Dovoz amerického bravčového mäsa do Číny vlani klesol o vyše polovicu

Peking 25. januára (TASR) - Dovoz bravčového mäsa zo Spojených štátov do Číny sa v roku 2018 znížil o viac ako polovicu. Ukázali to v piatok najnovšie colné údaje. Je to dôsledok obchodnej vojny dvoch najväčších svetových ekonomík. Peking totiž vlani zaviedol clá na bravčové mäso z USA v rámci odvety za clá na čínske produkty v USA.Celkový import amerického bravčového mäsa do Číny vlani klesol o 55 % na približne 263.000 ton. Čína je pritom najväčším svetovým dovozcom takých častí ošípaných, ako sú paprče, kolená, uši či vnútornosti, z čoho profitovali najmä americkí producenti bravčoviny, ktorí na domácom trhu takéto časti prasaťa nepredajú. Dovoz týchto častí z USA sa minulý rok znížil o 58 % na 177.041 ton.Deväť z desiatich bravčových paprčiek, ktoré americkí producenti vyviezli v roku 2017 do zahraničia, smerovalo do Číny.Čína je najväčším svetovým výrobcom aj spotrebiteľom bravčového mäsa, ktoré je najobľúbenejším mäsom v krajine. A je tiež jeho najväčším svetovým dovozcom, najmä lacnejších častí, ako sú paprče a podobne. Celková hodnota importu bravčoviny do Číny dosiahla v roku 2017 približne 4 miliardy USD (3,53 miliardy eur).Predaj amerického bravčového mäsa v Číne však vlani klesol po tom, ako naň Peking uvalil clá, ktoré v prípade mrazeného mäsa dosiahli až 62 %.Čína zvýšila dodávky obľúbených častí bravčoviny od niektorých menších dodávateľov. A v prípade kvalitnejších častí s vyššou pridanou hodnotu doviezla viac mäsa z Brazílie, a to 150.116 ton, čo bol nárast o trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.Nemecko a Španielsko sa stali poprednými dodávateľmi kvalitnejšieho mäsa do Číny, pričom ich dodávky v oboch prípadoch prekročili 200.000 ton, zatiaľ čo dovoz z USA klesol o 48 % na 85.650 ton.Celkový dovoz bravčového mäsa do Číny v roku 2018 dosiahol 1,19 milióna ton, čo je pokles o 2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.Analytici odhadujú, že dopyt po dovozoch bravčového mäsa do Číny by mohol rásť v druhej polovici 2019, keďže epidémia afrického moru ošípaných na čínskych farmách výrazne znižuje ich počty v krajine.Obchodný spor Pekingu a Washingtonu bol pre Brazíliu výhodou po tom, čo jej najväčší odberateľ Rusko obmedzil dodávky bravčového mäsa z krajiny na konci roku 2017 pre spor o prítomnosť zakázanej doplnkovej látky v krmive.(1 EUR = 1,1341 USD)