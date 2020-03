Nesmrteľná legenda a majster bojových umení CHUCK NORRIS má 80 rokov

Množstvo fanúšikov si aj medzi Slovákmi získal začiatkom 90. rokov americký akčný seriál Walker, Texas Ranger (Walker, texaský jazdec, 1993-2001). Strážcu poriadku Walkera stvárnil legendárny herec Chuck Norris, držiteľ ôsmeho stupňa čierneho pásu v Taekwonde a titulu majstra sveta v karate v strednej váhe. V utorok 10. marca sa akčný filmový hrdina dožíva 80 rokov.





Carlos Ray Norris (známy ako Chuck Norris) sa narodil 10. marca 1940 v meste Ryan v americkom štáte Oklahoma do trojdetnej rodiny. Otec budúceho filmového hrdinu bol indián z kmeňa Cherokee, matka pochádzala z Írska a bola jeho životným vzorom. Rovnako tak si Norris váži svoj indiánsky pôvod.Ako chlapec bol zakríknutým dieťaťom vyrastajúcim v rodine alkoholika. Po skončení strednej školy vstúpil do armádneho letectva Spojených štátov amerických. Vďaka tomu sa dostal do Južnej Kórey, kde sa zoznámil s ázijskými bojovými umeniami. Po návrate do vlasti založil školu karate a čoskoro sa mu darilo natoľko, že viedol hneď niekoľko škôl ázijských bojových umení naraz.Medzi jeho žiakov patrili aj herecké osobnosti Steve McQueen a Priscilla Presleyová. Zároveň v tomto športe sám dosahoval nebývalé úspechy. Stal sa národným šampiónom v karate a vyhral aj Šampionát hviezd. K tomu pridal titul majstra sveta v karate v strednej váhe aj titul celkového šampióna USA. Do roku 1974, kedy skončil s profesionálnou športovou kariérou, nebol porazený. Chuck Norris získal aj ôsmy stupeň čierneho pásu v Taekwonde a stal sa prezidentom Federácie bojových umení (UFAF).Bol to práve Steve McQueen, ktorý Norrisa priviedol k herectvu. Celosvetovú popularitu si získal vďaka akčným filmom ako napríklad Meng long guojiang (Cesta draka, 1972) v réžii Brucea Leeho, zahral si aj v snímke Teda Posta Good Guys Wear Black (Správni chlapi nosia čiernu, 1978), v Schlesingerovom An Eye for an Eye (Oko za oko, 1981) alebo v Carverovej snímke Lone Wolf McQuade (Osamelý vlk McQuade, 1983). Vďaka svojej telesnej zdatnosti a dobre cieleným úderom sa stal hollywoodskou hviezdou stvárňujúcou najmä ochrancu nevinných a obávaného pomstiteľa bezprávia. Zahral si aj vo filme Sidekicks (Majster kickboxu, 1992), pod ktorého réžiu sa podpísal hercov brat Aaron Norris.

Filmovú hviezdu urobila z herca rola strážcu poriadku v svetoznámom seriáli Christophera Canaana s názvom Walker, Texas Ranger (Walker, texaský jazdec, 1993), s ktorým si ho spája väčšina televíznych divákov. Okrem skutočných fanúšikov si seriál získal aj nadšencov, ktorí príhody Walkera sledovali len preto, aby sa pobavili na nerealistických kúskoch hlavného hrdinu. Kovbojka podľa klasickej schémy v moderných kulisách, ktorá slávila nebývalý úspech sa po čase stala terčom vtipov, ktoré začali o hercovi kolovať. Napríklad: Chuck Norris vie deliť nulou; Chuck Norris raz bojoval sám so sebou a vyhral; Chuck Norris beží tak rýchlo, že sa vidí zo zadu; Chuck Noriss vie preplávať kraulom oceán s jediným nádychom a založenými rukami. Samotný Chack Norris so zmyslom pre humor však zľahka "zabije" každú pointu.



Akčný hrdina si zahral aj vo filme svojho syna Erica Norrisa - The President's Man (Prezidentov muž, 2001), v dráme Williama Tannena The Cutter (Krvavé diamanty, 2005) alebo v snímke Simona Westa s názvom Expendables 2(Expendables: Nezničiteľní 2, 2012).



Aj keď je Chuck Norris známy ako akčný a neporaziteľný hrdina, ocenil by, keby si ho ľudia pamätali ako človeka, ktorý pomáha iným. S podporou bývalého amerického prezidenta Georga Busha založil nadáciu Kick-Start Foundation, ktorá zavádzala vyučovanie bojových umení na školách pre problémové deti. Počas vlády Georgea Busha Norris pôsobil ako jeho poradca pre šport. Okrem toho sa aktívne angažuje v charite.



Z prvého manželstva s Dianne Holechekovou (1958-1988) má dvoch synov. Od 1998 je ženatý s Genou Norrisovou, v roku 2001 sa im narodili dvojičky. Svoju autobiografiu pod názvom The Secret Of Inner Strength: My Story (Tajomstvo vnútornej sily: Môj príbeh) vydal Chuck Norris v roku 1989.



Meno známeho herca mal niesť v roku 2012 aj slovenský cyklomost z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu ponad rieku Moravu. V ankete už po týždni od vyhlásenia víťazilo pomenovanie Most Chucka Norrisa. S týmto názvom nesúhlasila rakúska strana, ktorá navrhovala názov Most Márie Terézie. Napokon slávnostne otvorili Cyklomost slobody.



Začiatkom roka 2020 americká stanica CW oznámila prekvapivú novinku. Rozhodla sa totiž nesmrteľného texaského rangera opäť povolať do služby. Informoval o tom americký portál tvline.com. Už čoskoro sa tak začne nakrúcanie nových epizód seriálu. Do sedla sa však nevyšvihne Chuck Norris, ale herec Jared Padalecki, známy zo seriálov Supernatural (Lovci duchov) či Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls).