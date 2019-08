Nesmrteľný Johann Wolfgang Goethe sa narodil pred 270 rokmi

Johann Wolfgang von Goethe, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Bratislava 28. augusta (TASR) – Patrí medzi svetových literárnych velikánov. Bol nielen géniom svetovej literatúry, ale aj hĺbavým mysliteľom a vášnivým učencom.tvrdil autor slávneho básnického diela Faust alebo románu Utrpenie mladého Werthera. V stredu 28. augusta uplynie 270 rokov od narodenia Johanna Wolfganga Goetheho.Johann Wolfgang Goethe sa narodil 28. augusta 1749 vo Frankfurte nad Mohanom v dobre situovanej rodine. Jeho otec bol zástupcom v cisárskej rade. Na jeho želanie odišiel 16-ročný Goethe študovať právo do Lipska. Ale viac ako právo ho zaujímala literatúra a umenie. V Lipsku napísal svoje prvé verše – ešte v rokokovom štýle.V roku 1768, Lipsko kvôli chorobe opustil a vrátil sa naspäť do Frankfurtu nad Mohanom. Po návrate domov a počas liečenia sa venoval literárnej tvorbe, avšak na otcov nátlak pokračoval v štúdiu práva, tentoraz v Štrasburgu, kde odcestoval v apríli 1770. Aj tam sa ale viac zaujímal o anatómiu a prírodné vedy, než o právo.V Štrasburgu sa zoznámil s o päť rokov starším filozofom a spisovateľom Johannom Gottfriedom Herderom, ktorý ho zasvätil do ľudovej poézie a sám nadšený obdivovateľ Williama Shakespeara, prehĺbil Goetheho lásku k tomuto autorovi, ktorá ho sprevádzala po celý život.Spoločne stáli pri zrode preromantického hnutia v nemeckej literatúre Sturm und Drang (Búrka a vzdor), ktoré vzniklo v dôsledku útlaku, neslobody a nespokojnosti. Jeho príslušníci sa postavili proti nadvláde rozumu a chceli dosiahnuť uplatnenie všetkého prirodzeného, čo sa v človeku nachádza - citu, vášne, lásky a slobody.hovoril Johann Wolfgang Goethe.Po ukončení štúdií pôsobil krátky čas ako právny zástupca na ríšskom komornom súde v mestečku Wetzlar. Advokáciu totiž čoskoro zanechal a začal sa venovať literárnej tvorbe. V tomto nemeckom mestečku ležiacom neďaleko Frankfurtu nad Mohanom napísal Goethe dielo Utrpenie mladého Werthera (1774), ktoré položilo základ spisovateľovej svetovej slávy.Inšpiráciu románu čerpal počas svojej praxe na súde a okrem nešťastnej lásky k Charlotte (Lotte) Buffovej poslúžila autorovi ako námet aj samovražda jeho kolegu. Ďalší vynikajúci nemecký básnik a prozaik Heinrich Heine charakterizoval román Utrpenie mladého Werthera slovami: "Príroda chcela vedieť ako vyzerá, a tak stvorila Goetheho."Dielo, ktoré obľuboval aj Napoleon Bonaparte, vyvolalo mnoho reakcií a polemík o práve človeka na samovraždu. Spustilo tiež vlnu "wertherománie", pod vplyvom ktorej mnohí mladí ľudia napodobňovali hlavného hrdinu - neraz aj vrátane dobrovoľného odchodu zo sveta.Prvý diel Goetheho najväčšieho diela - veršovanej drámy Faust - vyšiel v roku 1808, druhý dopísal v roku 1830 a zverejnený bol až rok po jeho smrti, v roku 1833. Jedno z najvýznamnejších literárnych aj dramatických diel svetovej literatúry označované tiež ako "dráma božská a diabolská" je metaforou večnej túžby človeka po poznaní sveta a zmyslu ľudskej existencie, rozumu a citu. Faust je dráma o človeku, ktorý hľadá dokonalosť a jeho vykúpenie nastáva, keď svoje schopnosti a dosiahnuté ciele využije na to, aby pomohol iným ľuďom. Goetheho Faust sa dočkal operných aj divadelných spracovaní a inšpiroval tiež ďalších autorov.Goethe napísal aj ďalšie významné diela, medzi nimi napríklad drámu Götz z Berlichingenu, báseň Prometheus a baladu Kráľ duchov, či historický cestopis Cesta do Talianska.Johann Wolfgang Goethe sa venoval aj štúdiu prírodných vied, mineralógii, botanike a fyzike. Priťahovala ho najmä teória vzniku farieb, ktorej venoval svoje dielo Teória farieb (1810). Zaujímala ho tiež anatómia, v roku 1784 objavil medzičeľustnú kosť. Po Goethem je pomenovaný minerál goethit.Po roku 1793 sa Goethe zdržiaval prevažne vo Weimare a v Jene, pričom tieto mestá opúšťal len na krátky čas, väčšinou kvôli ceste do českých kúpeľov v Karlových Varoch a v Mariánskych Lázňach. Počas posledných desiatich rokov života sa zdržiaval len doma, nepodnikal dlhé cesty a snažil sa dopísať rozpracované diela, najmä Fausta. Johann Wolfgang Goethe, ktorý sa už počas svojho života stal nesmrteľným, zomrel 22. marca 1832 vo svojom dome vo Weimare.Goethe, obdivovateľ Williama Shakespeara, o tomto veľkom anglickom spisovateľovi a dramatikovi povedal:O Johannovi Wolfgangovi Goethem možno povedať to isté.