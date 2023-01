Nespokojnému kandidátovi z Bohdanoviec nad Trnavou zamietli žalobu, starostom ostáva Bočko

Porušenie volebného zákona

Pozorovanie činnosti

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (NSS SR) odmietol žalobu jedného z neúspešných kandidátov na starostu Bohdanoviec nad Trnavou o zákonnosť komunálnych volieb v tejto obci v okrese Trnava. Na výsledku volieb v Bohdanovciach nad Trnavou sa tak nič nemení, vo funkcii zostáva starosta Ivan Bočko, ktorý získal 29. októbra najviac voličských hlasov.Žalobca podľa uznesenia NSS SR vo svojej žalobe uviedol, že mu boli upreté jeho práva pri pozorovaní sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti. Ako kandidát na starostu bol v deň konania volieb 29. októbra prítomný vo volebnej miestnosti, nebolo mu však umožnené sedieť tak, aby mohol pri sčítavaní hlasov nahliadať do volebných lístkov. Podľa mienky žalobcu mohli členovia volebnej okrskovej komisie „kedykoľvek niečo dopisovať do hlasovacích lístkov.“Senát najvyššieho správneho súdu s predsedníčkou Anitou Filovou v zdôvodnení odmietnutia žaloby konštatoval, že neumožnenie pozorovať sčítavanie hlasov v určitej blízkosti volebnej komisie, ale stále vo volebnej miestnosti, nie je možné považovať za porušenie volebného zákona. Okrsková volebná komisia podľa súdu mala možnosť regulovať, z akej vzdialenosti môže pozorovateľ sledovať sčítavanie hlasov.„Neumožnenie žalobcovi pozorovať činnosť okrskovej volebnej komisie v ním požadovanej kvalite podľa názoru najvyššieho správneho súdu bez ďalších dôkazov nesvedčí o tom, že by bol výsledok volieb zistený nesprávne,“ uvádza sa v zdôvodnení odmietnutia žaloby.V Bohdanovciach nad Trnavou sa v komunálnych voľbách 29. októbra 2022 o hlasy voličov uchádzalo až sedem kandidátov na post starostu. Novým starostom sa stal Ivan Bočko, ktorý získal 211 hlasov. V súvislosti s minuloročnými voľbami do orgánov samosprávy obcí dostal NSS SR 97 volebných žalôb, ďalšie dve sa týkali volieb do orgánov samosprávnych krajov.