Heger zablahoželal Sulíkovi k narodeninám a v drese s číslom 76 mu niečo odkázal (foto)

Zostavenie novej väčšiny

Sulík ponúkal novú 76-ku

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) v štvrtok na facebooku zablahoželal k narodeninám šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi . K blahoželaniu pridal svoju fotografiu v hokejovom drese s číslom 76.„Keď budeš pri sfukovaní sviečok na torte zatvárať oči, môžeš si niečo pekné priať,“ napísal.Číslom na drese narážal na to, že v súčasnosti sa snaží o zostavenie novej väčšiny v parlamente so 76 poslancami, pričom chce získať aj podpisy poslancov za SaS.Heger začiatkom týždňa informoval, že s Richardom Sulíkom komunikuje telefonicky, pretože je odcestovaný. O výsledkoch ich rokovania bude informovať, keď bude mať konkrétne výsledky. Podľa povereného premiéra má nová 76-ka šancu fungovať.„Keď sa pozriete na jeseň, tak poprechádzali takmer všetky zákony s výnimkou možno dvoch, aj kľúčové zákony, dokonca s podporou strany SaS, za čo som vďačný,“ uviedol v pondelok.Cieľom SaS podľa jeho slov bolo dostať Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády, čo sa aj podarilo, čiže dnes nevidí prekážku toho, aby SaS podporila 76-ku. Zároveň poukázal na to, že sám Richard Sulík ponúkal ako možný scenár pri odvolávaní vlády novú 76-ku.