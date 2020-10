Nespokojnosť s podnikateľským prostredím na Slovensku sa podľa prieskumu zmierňuje

zmierňuje

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nespokojnosť podnikateľov s podnikateľským prostredím na Slovensku sa. Index podnikateľského prostredia sa v prvom polroku tohto roku znížil miernejšie ako to bolo v predchádzajúcom polroku.Ako ďalej informuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) , index dosiahol v uvedenom období 41,11 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu polroku o 0,45 bodu menej. Začínal pritom v roku 2001 na 100 bodoch."Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú stále vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti," konštatuje aliancia.Zároveň ale dodáva, že pozitívne vnímajú zmenu, ktorá nastala v štýle vládnutia po posledných parlamentných voľbách.Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za prvý polrok 2020 označili zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov.Ďalej nasledovala spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov a potom legislatíva upravujúcu odvody.Za nimi pokračuje byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo a výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku, ale aj vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva a taktiež funkčnosť politického systému v štáte a cenová stabilita.Z legislatívy majú podnikatelia za to, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o trinástom dôchodku.Na druhej strane podnikatelia najviac ocenili novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.Jej cieľom je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty.Pozitívne taktiež hodnotili novelu Zákonníka práce, ktorej zámerom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona. Ministerstvo hospodárstva SR vníma výsledok prieskumu ako pozitívnu reakciu na svoju doterajšiu prácu."Teší nás, že aj samotní respondenti prieskumu ako najvýraznejšiu pozitívnu zmenu označili prijatie tzv. podnikateľského kilečka, ktoré prinieslo 115 opatrení s úsporou vyčíslenou na 25 mil. eur ročne. Rovnako k výsledku prieskumu prispeli aj ďalšie opatrenia rezortu na pomoc podnikateľskému sektoru počas koronakrízy, ako dotácie na nájomné, dotácie súkromnej autobusovej doprave, bankové záruky a úrokové dotácie pre MSP (antikorona záruka), pomoc cestovným kanceláriám aj ich klientom a mnohé ďalšie," uviedla hovorkyňa ministerstva Katarína Matejková.Rezort chce podľa nej v nasledujúcom období pokračovať v nastolenom trende a naďalej skvalitňovať podnikateľské prostredie na Slovensku."V súčasnosti pripravujeme už druhé „kilečko“ opatrení, ktoré bude pozostávať predovšetkým z podnetov zozbieraných priamo od podnikateľov,“ dodala.