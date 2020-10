Umelci poslali Matovičovi otvorený list

A nielen v mene umelcov, ale - a to treba zdôrazniť - v mene ľudí, ktorých je mnohonásobne viac, na ktorých celý priemysel stojí, a ktorí tvoria pre kultúru nevyhnutné zázemie – promotéri, remeselníci, kostyméri, kulisári, zvukári, osvetľovači, produkční, a mnohé ďalšie remeselné a obslužné profesie . A tiež v mene nezávislých kultúrnych inštitúcií, hudobných klubov, umeleckých a eventových agentúr, producentov, vydavateľov, vlastníkov a nájomcov kultúrnych priestorov, firiem, ktoré vlastnia technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu akéhokoľvek podujatia či produkcie, a v neposlednom rade spoločnosti, ktoré predávajú vstupenky na verejné podujatia, vrátane vstupeniek do štátnych kultúrnych organizácií. A na tých všetkých je naviazaný ďalší veľký počet ľudí, ktorým dávajú prácu.

A už ani nehovoriac o neúcte k tomu, že títo ľudia vykonávajú kultúrnu a inovatívnu prácu, ktorá vo vyspelých krajinách, bez pardonu, býva označovaná ako sila, ktorá obohacuje a drží nad vodou morálny, duševný a spoločenský rozmer štátu.

Prosíme, otvorte oči a pozrite sa, akým spôsobom k ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu pristupujú v ostatných krajinách EÚ a akými spôsobmi tieto ich problémy riešia už od marca.

Neustále tvrdíte, že je to problém v kompetencii Ministerstva kultúry SR. My už dávno vieme a kričíme, že je to problém absolútne presahujúci právomoci a kompetencie ministerstva, že je to problém medzirezortný /MKSR, MPSVR, MHSR, MIRRI, MFSR/, ktorý môže vyriešiť iba vláda SR, ktorej ste predsedom.

Ministerstvo kultúry nie je tým, kto má riešiť potrebu kompenzácie jedného celého priemyselného odvetvia!

Pretože, sme odvetvie hospodárstva SR ako akékoľvek iné, a dôrazne sa ohradzujeme proti diskriminácii, ktorej sa nám dostáva. Bez aktuálnej pomoci, kompenzácií a bez pomoci

v ďalšom období, keďže pracovať naďalej v normálnom režime nebude možné, naše odvetvie na dlhé roky skončí, infraštruktúra a režimy procesov „výroby“, sú už v súčasnosti v rozvrate.

Prosíme a žiadame Vás, začnite nás konečne počúvať a začnite okamžite riešiť túto neúnosnú situáciu!

Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu, ako akékoľvek iné odvetvie, ktorého škody a výpadky sme aj my, spoločne s ostatnými občanmi, pomáhali sanovať a spoločne zachraňovali, keď potrebovali pomoc. Dnes je čas zachrániť a pomôcť nášmu odvetviu. Ak sa tak nedeje, je to jednoznačne proces, ktorý smelo môžeme pomenovať ako diskriminačný voči desaťtisícom občanov tejto krajiny, ktorí dnes stoja na pokraji existencie, krachu, a osobných katastrof. A verte nám, bezvýchodiskovosť ženie týchto ľudí do zúfalých krokov.

Ak už dnes hovorí ministerstvo školstva o tom, že vytvára schému na odškodnenie športových klubov na základe poklesu ich príjmov oproti minulému roku, nerozumieme, prečo sú naše požiadavky o rovnaký prístup chápané ako nepatričné.

Veríme, že naše objasnenie aktuálnej situácie Vám napomôže ku komplexnému pochopeniu bezprecedentnej hĺbky problému a k jeho bezodkladnému a rýchlemu riešeniu a vyriešeniu.

S úctou,