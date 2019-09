Nespravodlivý výpočet odchodu do dôchodku sa týka 111 000 žien

Na snímke opozičná poslankyňa Petra Krištúfková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. septembra (TASR) – Nespravodlivý výpočet odchodu do dôchodku sa týka približne 111 000 žien. Dnes na to na tlačovej konferencii upozornila poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Dodala, že hnutie v tejto súvislosti podalo pozmeňujúci návrh, ktorý mal nespravodlivosť odstrániť.Od 1. júla začal platiť ústavný zákon, ktorý rieši dôchodkový strop. Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropoval na 64 rokov. Ženy zároveň pôjdu do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.Krištúfková však upozornila, že súčasná právna úprava neakceptuje ústavný zákon a približne 111 000 žien je v tejto súvislosti diskriminovaných. Ženám narodeným v roku 1958, 1959 a 1960 sa totiž podľa nej neodpočítava za každé dieťa šesť mesiacov.Ani pozmeňujúci návrh predložený na parlamentnom sociálnom výbore poslancom Ľubomírom Vážnym (Smer-SD), ktorého súčasťou bola tabuľka, ktorá fixne definuje vek odchodu do dôchodku, podľa jej slov nevyriešila spôsobenú nespravodlivosť voči tejto skupine žien.podotkla Krištúfková.Zároveň skonštatovala, že hnutie Sme rodina predkladá do parlamentu pozmeňujúci návrh,