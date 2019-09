Pamfilovová: Rusko zatiaľ nie je pripravené na elektronické voľby

Na archívnej snímke vpravo predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová a Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. septembra (TASR) - Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová vyhlásila, že Rusko ešte nie je pripravené na zavedenie elektronického hlasovania vo voľbách na celom svojom území.V rozhovore pre denník Kommersant dodala, že Rusko na toElektronické hlasovanie je podľa nej namieste v ťažko dostupných alebo veľmi vzdialených oblastiach. Upozornila, že regióny, ktoré by chceli tento spôsob hlasovania testovať, musia najprv schváliť náležitú legislatívnu bázu. Dodala tiež, že je životne dôležitéMožnosť odovzdať svoj hlas v nedávnych komunálnych voľbách prostredníctvom internetu mali aj voliči v troch volebných obvodoch Moskvy. Krátko po začatí hlasovania však počítačový systém "padol". Jeden z kandidátov, Roman Juneman, ktorý vo voľbách ako kandidát do Moskovskej mestskej dumy neuspel, sa teraz chce obrátiť na súd a žiadať preverenie okolností elektronického hlasovania.Priebeh elektronických volieb v Moskve kritizoval aj vodca ruskej opozície Alexej Navaľnyj, ktorý pritom poukázal na to, že väčšina hlasov bola takto odovzdaná krátko po začiatku volieb, ako i na to, že víťazom elektronického hlasovania boli kandidáti vládnej strany Jednotné Rusko. Upozornil v tejto súvislosti, že elektronické hlasovanie využili skôr mladšie ročníky Moskovčanov, ktorí sú podľa neho sotva v takom počte podporovateľmi vládneho Jednotného Ruska.Šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, ktorý bol počas komunálnych volieb predsedom štábu pozorovateľov však v utorok - po preskúmaní situácie a predložených dokumentov - vyhlásil, že Junemanove námietky proti výsledku volieb v jeho obvode sú neopodstatnené.