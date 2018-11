Nesrovnal má na rozvoj bikesharingu vyčlenené peniaze. Pribudnú stanice aj bicykle

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal

BRATISLAVA 7. novembra 2018 (WBN/PR) - Zo 73 dokovacích staníc na 90 a z 250 bicyklov na 750. Bratislava má jasno v tom, čo chce ďalej robiť.Bikesharing je nová forma verejnej dopravy, ktorá by mala priniesť rýchlejšiu a cenovo výhodnú prepravu po hlavnom meste, v bratislave funguje od septembra 2018. O rozbeh bikesharingu sa teda postaral práve primátor mesta Ivo Nesrovnal. "Okrem uvedených cieľov projektu rozvinúť spoluprácu aj s tretím sektorom a na základe žiadosti od developerov rozšíriť sieť staníc aj do oblastí nákupných centier, nových bytových komplexov či dôležitých dopravných uzlov - hlavná železničná a autobusová stanica. Systém by sa tiež mal rozšíriť aj do ďalších mestských častí Vrakuňa a Karlová Ves," povedal primátor mesta Ivo Nesrovnal.V Bratislave aktuálne prebieha pilotná fáza bikesharigu, k dnešnému dňu však mesto neeviduje žiadnu kolíziu. "Od decembra 2018, teda po ukončení cyklistickej sezóny, vyhodnotíme dáta z pilotnej fázy, čo je obdobie september až november 2018. Získané informácie využijeme na zlepšenie cyklistickej a pešej dopravy, k úprave systému bikesharingu podľa využiteľnosti staníc na základe doručených podnetov od cyklistov a na návrh vhodných miest pre umiestnenie elektronabíjacích staníc ako upgrade systému," doplnil primátor Ivo Nesrovnal.Ako dopĺňa Ivo Nesrovnal, Bratislava dnes pripravuje v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft technickú špecifikáciu pre up-grade systému, a to nákup 100 ks elektrobicyklov a 10 ks nabíjacích staníc v smart riešení, tzn. preverenie možnosti osadenia nabíjacích staníc do stĺpov verejného osvetlenia. "Nejde o nereálne plány, v rozpočte nášho mesta je na to vyčlenených 450-tisíc eur na rok 2019. Ďalších 650-tisíc eur, rovnako vyčlenených v rozpočte, plánujeme v budúcom roku použiť na podporu cyklodopravy," dodal Ivo Nesrovnal.Podora cyklodopravy v sume 650-tisíc eur na spracovanie nových Plánov organizácie dopravy (POD na vyznačovanie nových cyklotrás), budovanie cyklotrás v rámci výziev OP IROP a na nákup a umiestnenie cyklosčítačov, vytvorenia aplikácie, respektíve platformy na zber dát v cyklistickej doprave v snahe získať relevantné dáta, ich zdieľanie a analyzovanie. "Uvedené dáta sú nevyhnutným podkladom pre plánovanie cyklodopravy v Bratislave," dodal primátor.Bikesharing je alternatívna, ekologická a rýchla forma mestskej dopravy, ktorá už niekoľko rokov úspešne funguje vo všetkých vyspelých mestách sveta.