Zisk rakúskych oceliarní Voestalpine klesol v 2.kvartáli takmer o 50 %

Viedeň 7. novembra (TASR) - Rakúska oceliarska spoločnosť Voestalpine oznámila za 2. štvrťrok obchodného roka 2018/2019 pokles čistého zisku takmer o 50 %. Jedným z dôvodov je podľa firmy rastúci protekcionizmus vo svete.Zisk Voestalpine za obdobie od júla do konca septembra dosiahol 91 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to znamená pokles o 46 %. V porovnaní s 1. kvartálom 2018/2019 to znamená ešte prudší pokles, keď v období od apríla do konca júna dosiahol čistý zisk 224 miliónov eur. Medziročne to predstavovalo rast o 2,7 %.S poklesom zisku za ostatný štvrťrok analytici počítali. Firma totiž na očakávané nepriaznivé výsledky upozorňovala už koncom októbra.Ako uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Wolfgang Eder, výsledky za 2. kvartál a v dôsledku toho slabšie výsledky aj za celý 1. polrok odrážajú na jednej strane počiatočný vplyv rastúceho protekcionizmu vo svete a na druhej interné jednorazové vplyvy.V rámci stredajšieho zverejnenia výsledkov firma nemenovala priamo amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď poukázala naale už pred časom uviedla, že Trumpove dovozné clá na oceľ a hliník ju prinútili prehodnotiť investície v Spojených štátoch. Okrem problému protekcionizmu Voestalpine ako ďalšiu z príčin poklesu zisku uviedlaV tomto smere poukázala na zavedenie novej metodiky testovania emisií, ktorá v Európskej únii vstúpila do platnosti od septembra.K tomu sa pridali logistické problémy, dodala spoločnosť. Tie spôsobilo extrémne sucho v letných mesiacoch, ktoré skomplikovalo možnosti lodnej prepravy.