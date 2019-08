NEŠŤASTIE: Pri ostrove Poros havaroval vrtuľník, pátrajú po posádke

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 20. augusta (TASR) - Grécky ostrov Poros sa v utorok ocitol bez elektriny po havárii súkromného vrtuľníka, ktorý pred pádom do mora neďaleko tohto obľúbeného ostrova narazil do elektrického vedenia. Informovali o tom agentúry AP a AFP s odvolaním sa na miestne úrady a médiá.Vrtuľník sa zrútil do mora približne 60 kilometrov južne od Atén. Pobrežná stráž uviedla, že záchranný tím, ktorý pozostáva zo šiestich plavidiel, potápačov a vrtuľníka, už vrak našiel a momentálne pátra po preživších.Úrady uviedli, že havarovaný vrtuľník vzlietol z aténskeho medzinárodného letiska a mal pristáť v pevninskej oblasti neďaleko Porosu. Podľa predošlých medializovaných správ sa na palube nachádzali traja ľudia.Bližšie informácie neboli bezprostredne známe.Poros je malý malebný ostrov ležiaci pri východnom pobreží gréckeho polostrova Peloponéz, ktorý patrí k obľúbeným turistickým letoviskám.