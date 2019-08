Po Flámsku zakáže rituálne usmrcovanie zvierat aj Valónsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 20. augusta (TASR) - Od 1. septembra sa Valónsko, frankofónny región Belgicka, stane po Flámsku druhým regiónom krajiny, ktorý zakáže halál a kóšer usmrcovanie zvierat, čiže ich zabitie bez predchádzajúceho omráčenia. Upozornil na to v utorok európsky týždenník Politico na svojom internetovom serveri.Podľa Politico znamená presadenie týchto zákazov úspech dlhodobého nátlaku aktivistov bojujúcich za lepšie životné podmienky zvierat, na druhej strane sa však židovské a moslimské skupiny v Belgicku obávajú, že zákaz ešte viac posilní protimoslimské a protiprisťahovalecké nálady a doterajšie názory extrémne pravicových flámskych nacionalistických strán sa dostanú do bežnej belgickej politiky.Šéf moslimskej komunity v meste Arlon Mohamed Bouezmarni sa podľa Politico obáva, že moslimovia a zrejme aj židia budú aj naďalej vykonávať rituálne usmrcovania zvierat v súlade so svojimi náboženskými zvyklosťami, avšak mimo oficiálnych bitúnkov, potajme, kdesi v kúte záhrady či na rôznych skrytých miestach.V EÚ je tradičné zabíjanie zvierat bez predošlého omráčenia zakázané v Dánsku, Slovinsku a vo Švédsku. Belgicko sa však zrejme stane "testovacím prípadom" pre zvyšok celej Únie, lebo Súdny dvor EÚ má na príklade tejto krajiny rozhodnúť o tom, kde leží hranica európskeho práva medzi ochranou dobrých životných podmienok zvierat a náboženskou slobodou. Belgický ústavný súd totiž vyzval Súdny dvor EÚ, aby rozhodol o právoplatnosti zákazu rituálnych usmrcovaní zvierat, ktorý región Flámsko zaviedlo od 1. januára tohto roku.Súdne rozhodnutie sa očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch rokov a bude precedensom pre celú Európu.Postoj regionálnych valónskych a flámskych parlamentov, ktoré už v roku 2017 hlasovali za zákaz rituálneho usmrcovania zvierat, považuje za svoje najväčšie víťazstvo organizácia bojujúca za práva zvierat, ktorá sa nazýva Globálna akcia v záujme zvierat (GAIA). Predseda GAIA Michel Vandenbosch sa netají, že organizácia bojuje proti tomuto spôsobu zabíjania zvierat už viac ako 20 rokov. Podľa jeho slov "si v modernej sekulárnej spoločnosti nemôžeme dovoliť, aby rozhodovalo náboženstvo".Ako však upozornil Politico, rozprava na túto tému nie je iba o životných podmienkach zvierat. Moslimské komunity v Belgicku majú pocit, že krajne pravicoví politici vo Flámsku, najmä predstavitelia strany Flámsky záujem, využívajú túto tému ako "trójskeho koňa" na presadzovanie populistickej protimoslimskej agendy v štátnej politike. Šesť členov krajne pravicovej strany Flámsky záujem predložilo už v máji 2015 parlamentný návrh na zákaz rituálneho usmrcovania zvierat, ktoré v Belgicku vyznáva moslimská a tiež židovská komunita. Odvtedy sa však táto agenda rozšírila aj do slovníka iných politických strán a prebrala ju aj najsilnejšia strana v Belgicku, Nová flámska aliancia (N-VA).Šéf GAIA upozornil, že zásluhou jeho organizácie sa túto tému podarilo "zobrať z rúk krajnej pravice" a dať jej širší spoločenský rozmer.