Nestlé investovalo viac ako 51 miliónov eur do rozšírenia závodu Sfinx. Z moravského Holešova sa stáva cukríková veľmoc

23.10.2023 (SITA.sk) -"160 rokov existencie poukazuje na tradíciu, skúsenosti, ale aj význam prinášať stále niečo nové a aj do budúcnosti relevantné. Výročie je pre nás pomyselným míľnikom, ktorý začína písať novú kapitolu továrne. Vďaka 51 miliónovej investícii bude totiž Sfinx od roku 2024 jedinou továrňou Nestlé, ktorá vyrába v Európe cukríky. Stáva sa tak cukríkovou veľmocou na svetovej úrovni, ktorá vyváža sladké pochúťky na tri svetadiely," hovoríZ továrne Sfinx mieria cukríky napríklad do Veľkej Británie (podiel na exporte 41 percent), ale sladkosťami zásobuje aj Spojené arabské emiráty, Austráliu či Taiwan.Modernizácia umožnila rozšíriť továreň o dvojpodlažnú výrobnú halu a sklad hotových výrobkov s celkovou výmerou 9 000 m2. Sfinx sa navyše môže pochváliť modernizáciou výrobnej linky a zvýšením výkonu a kapacity varne želé, vrátane farbiacej a dochucovacej stanice. Továreň je tiež vďaka modernizácii schopná vyrábať naraz väčší počet farieb a príchutí cukríkov. Investícia navyše naštartovala využitie technológií, ktoré sú pre závod nové. Ako napríklad, sušiace komory s kontrolou vlhkosti a teploty alebo automatizované vozíky, ktoré sa používajú na prepravu špeciálnych debničiek smerom od odlievacej linky do sušiacich komôr, a to úplne bez pomoci človeka. Dôjde tiež k automatickému stohovaniu prepraviek s polotovarmi a plne automatickej paletizácii krabíc s hotovými výrobkami.Výroba v Holešove začala Hašlerkami v roku 1955, pokračovala v roku 1968 cukríkmi Slavia, neskôr sa rozšírila o Bon Pari a od roku 2004 tiež o známy rad cukríkov JOJO.Česi aj Slováci milujú sladkosti, a preto neprekvapia informácie, že dlhodobo sú podľa štatistík medzi najväčšími obľúbencami práve želé cukríky. Sfinx vyrobí ročne až 10 678 ton želé, čo je viac ako polovica celkového objemu výroby v roku 2023. Na popredných priečkach sa tiež držia ružovo-biele Marshmallows s ročným objemom výroby 1 358 ton a medziročným rastom v obľúbenosti o 13 percent. Dáta prezradili aj prekvapivú vášeň Čechov pre kyslé cukríky. JOJO kyslé dážďovky v rámci kategórie želé stúpli v obľúbenosti medziročne o 38 percent."Z dlhodobého hľadiska sa hlavné trendy nemenia. Stále najobľúbenejšia a zároveň najrýchlejšie rastúca je kategória želé cukríkov, kde má najväčší podiel značka JOJO. V rámci tejto kategórie však vidíme rastúci trend kyslých želé cukríkov. Najpredávanejšie sú práve Kyslé dážďovky, ktoré dokonca predbehli aj ikonické gumové cukríky Medvedíky. Preto sme sa rozhodli tento rok rozšíriť portfólio o kyslú novinku s názvom JOJO Kaktusáci,"Slováci, naopak, holdujú viac ako Česi anízovo-bylinkovej chuti ikonických Hašleriek, ktoré sú tu najpredávanejšou cukrovinkou zo Sfinxu. Ľudia na Slovensku používajú Hašlerky a napríklad aj obľúbený Anticol nielen na osvieženie dychu, ale aj v čase respiračných ochorení. Ich spotreba tak stúpa práve v zimných mesiacoch. Naopak, sezóna ikonických želé cukríkov JOJO narastá s príchodom teplého počasia a počas leta.Závod Sfinx má v Česku dlhodobú tradíciu a radí sa medzi významných zamestnávateľov v regióne.. Úzko spolupracuje s úradmi v Holešove a Hospodárskou komorou Zlínskeho kraja. Podieľa sa aj na ďalších aktivitách, ktoré podporujú rozvoj Holešovska a Zlínska, a to nielen v oblasti zamestnanosti. Dáta poukazujú na stabilitu závodu, ktorý má vďaka investícii možnosť naďalej upevňovať svoju pozíciu v rámci celej Európy.Informačný servis