Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa priblížil k magickej hranici, trhu práce pomáhajú Ukrajinci a čoraz viac aj Indovia

Najviac je Ukrajincov

Prichádzajú aj ľudia z exotickejších krajín

23.10.2023 (SITA.sk) - Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa blíži k magickej 100-tisícovej hranici. V septembri tohto roka na Slovensku pracovalo 99,3 tisíca cudzincov, čo bolo o 39 osôb viac ako v auguste.V porovnaní so septembrom minulého roka pritom na Slovensku pracuje o 15-tisíc cudzincov viac. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku sú Ukrajinci. Medziročne ich na slovenskom trhu práce pribudlo 6,9 tisíca, čím celkový počet Ukrajincov pracujúcich u nás stúpol na 38,3 tisíca.Počet Srbov pracujúcich na Slovensku sa minulý mesiac oproti septembru minulého roka zvýšil o 495 na takmer 10-tisíc. Spomedzi občanov z krajín Európskej únie bolo na Slovensku najviac Rumunov, ktorých u nás pracovalo 7,3 tisíca, nasledovali Česi so 6,6 tisíca pracovníkmi a na treťom mieste boli Maďari, ktorých za prácou na Slovensko prišlo 6-tisíc.Na Slovensku pritom pribúdajú aj pracovníci z exotickejších krajín. V minulom mesiaci u nás pracovalo 3,2 tisíca Indov. V porovnaní so septembrom minulého roka ich pribudlo 2,1 tisíca. Výraznejšie stúpol aj počet pracovníkov z Gruzínska. Kým v septembri minulého roka u nás pracovalo 1,2 tisíca Gruzíncov, v minulom mesiaci ich už bolo 1,7 tisíca.Treťou krajinou s významnejším nárastom počtu pracovníkov je Kirgizsko. V septembri minulého roka nám s nedostatkom pracovnej sily pomáhalo 625 občanov tejto krajiny, v septembri tohto roka ich počet vzrástol na 953.