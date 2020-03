Nestlé podpísalo Európsky pakt o plastoch. Do budúcnosti bez odpadu investuje 1,9 miliardy eur

Zníženie spotreby plastových výrobkov a obalov vyrobených z primárnej suroviny najmenej o 20%,



Zvýšenie kapacity zariadení pre zber a recykláciu plastových obalov v Európe najmenej o 25%,



Zvýšenie podielu recyklovaných plastov v obaloch v priemere najmenej na 30%.



Výzva pre potravinársky sektor

Zníženie plastov v praxi - NESCAFÉ bez obalu

6.3.2020 (Webnoviny.sk) -"V priebehu ostatných päťdesiatich rokov došlo k dramatickému zvýšeniu využívania plastov. To je potrebné zmeniť. Preto sme uvítali možnosť podpísať Európsky pakt o plastoch. Našim spoločným cieľom je prechod na obehové hospodárstvo, a to zlepšením zberu, triedenia a recyklácie na Slovensku, v Česku a aj v celej Európe. Už teraz vyrábame napríklad fľaše pre niektoré naše značky len z použitých plastov. Chceme zabezpečiť, aby všetky naše obaly mohli byť recyklované a aby obaly vyrobené z recyklovaných plastov boli zároveň vhodné na opätovné použitie v potravinárskom sektore," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.Využitie recyklovaných plastov v potravinárstve je dnes veľmi obmedzené. Hlavným problémom je, že väčšina súčasných recyklovaných plastov nie je vhodná na balenie potravín. Zároveň je v súčasnosti ekonomicky výhodnejšie vyrábať plastové obaly z primárnej suroviny než používať recyklované. V snahe nájsť riešenie Nestlé nedávno vyčlenilo až 1,9 miliardy eur na rozvoj obehovej ekonomiky s plastmi. Čiastka bude využitá na financovanie fondu pre startupy vyvíjajúce nové obalové riešenia, na výrobu recyklovaných obalov vhodných na potravinárske účely a na rozvoj trhu s recyklovanými plastmi, aby sa výroba týchto plastov stala rentabilná. Do roku 2025 bude Nestlé dotovať ich výrobu sumou 1,3 mld. eur.Znížiť využívanie plastov sa snaží Nestlé už teraz. V súčasnosti napríklad testuje systém bez obalu pri krmive pre domácich miláčikov Purina PetCare a pri rozpustnej káve Nescafé. Výrobné závody na Slovensku a v Čechách tiež počítajú s úsporou 20 ton plastov ročne. V pláne je napríklad stenčiť obal na tyčinke Margot a ďalšie opatrenia.Informačný servis