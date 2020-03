Platy sa zvýšili o takmer osem percent, v priemere Slováci zarábajú 1092 eur

informovali štatistici.

Najvyššie platy sú v IT

Viac ako priemer sa zarába v Bratislave

uviedol Štatistický úrad SR.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku v minulom roku dosiahla 1092 eur. V porovnaní s rokom 2018 sa nominálne zvýšila o 7,8 %, po zohľadnení miery inflácie reálna mzda na Slovensku vlani medziročne stúpla o 5 %.V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR . Rast nominálnej mzdy na Slovensku bol vlani o 1,6 percentuálneho bodu rýchlejší ako v roku 2018.V samotnom štvrtom kvartáli minulého roka priemerná nominálna mzda zamestnanca na Slovensku predstavovala 1 177 eur. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 6,9 %. "Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 3,9 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2019 vzrástla o 1,3 %,"Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v poslednom štvrťroku vlaňajška v odvetví informácie a komunikácia, a to 2 041 eur, nasledovali finančné a poisťovacie činnosti, kde dosiahla 1 903 eur a dodávka elektriny, plynu a pary so sumou 1 880 eur.V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, konkrétne 714 eur, v stavebníctve 788 eur a v ostatných činnostiach 798 eur.Oproti štvrtému kvartálu predošlého roka priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie rástla vo verejnej správe a obrane (o 16 %), v umení, zábave a rekreácii (o 13,4 %), vo vzdelávaní (o 11,4 %) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 10,9 %).Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola vo štvrtom štvrťroku minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1 445 eur. "V ostatných krajoch sa pohybovala od 936 eur v Prešovskom kraji do 1 109 eur v Trenčianskom kraji,"Priemerná mzda sa medziročne zvýšila vo všetkých krajoch s najvyšším relatívnym prírastkom o 9,1 % v Banskobystrickom kraji a o 8,5 % v Nitrianskom kraji.