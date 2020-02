Nestlé vylepšuje receptúry svojich výrobkov, chute zostávajú

Zdravšie raňajky

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Výrobky od Nestlé, najväčšieho výrobcu potravín na svete, sú známe a obľúbené aj u nás. Dobrou správou pre spotrebiteľov je, že ako líder na trhu investuje neustále do zlepšovania nutričného zloženia svojich výrobkov. V nových receptúrach znižuje obsah citlivo vnímaných živín, ako napr. cukru, soli, či nasýtených mastných kyselín a snaží sa zvyšovať podiel prospešných živín a prírodných ingrediencií.- Takto Nestlé vylepšuje celý rad obľúbených produktov, od cereálií, či cukroviniek, kakaových nápojov až po instantné jedlá a ďalšie. Súčasne sa však snaží zachovať v maximálnej možnej miere chute daných výrobkov, aby zostali také, na aké sú zákazníci zvyknutí.Aj pri raňajkových cereáliách dochádza k neustálemu vylepšovaniu ich zloženia. Postupne ubúda obsah cukru a soli a zlepšuje sa zloženie použitého tuku. Ústrednou ingredienciou je prospešná celozrnná zložka, ktorej obsah sa zvýšil hlavne v prípade detských cereálií. Tam sa ako tuk používa slnečnicový olej, prírodné farbivá a potraviny s farbiacim účinkom.Nestlé vyrába aj známe rozpustné kakao GRANKO, ktoré je stále najobľúbenejším a najpredávanejším výrobkom v tomto segmente v Čechách aj na Slovensku. Aj tu došlo k inováciám, keď vznikol variant GRANKO Exclusive s väčším množstvom kakaa a menším množstvom cukru. Výrazný úbytok cukru bol dosiahnutý aj pri kakaovom mlieku GRANKO. Táto novinka obsahuje o 30% menej cukru oproti priemernému množstvu cukru v ostatných kakaových mliečnych nápojoch na našom trhu. Navyše je obohatená aj o vápnik, v populácii často nedostačujúci vitamín D a iné minerály podporujúce normálny rast a vývoj kostí detí.Nestlé už dávnejšie uskutočnilo prechod celého portfólia cukríkov od umelých farbív výlučne k farbivám prírodného pôvodu. Zmena sa týkala celej rady obľúbených cukríkov JOJO, Bonpari, Hašlerky, Lentilky a ďalších. Napríklad, známe cukríky JOJO Medvedíky sa vyrábajú bez umelých sladidiel a aj so zníženým obsahom cukru o 30%, čo bolo dosiahnuté pridaním prospešnej vlákniny.Nestlé má široké portfólio výrobkov, okrem sladkých vyrába aj výrobky z kategórie slaných. Aj tu je snaha meniť receptúry smerom k zdravším. Pre časť kulinárskych výrobkov preto implementoval iniciatívu "Kitchen Cupboard", čo znamená, že produkty sú vyrábané z ingrediencií, ktoré môžeme bežne nájsť vo svojej kuchyni. Týka sa to napríklad instantných polievok a ďalších produktov vyrábaných pod značkou Maggi. V týchto výrobkoch postupne darí zvyšovať obsah prírodných ingrediencií, ako napríklad cesnak, sušená zelenina a podobne, a naopak, eliminovať umelé farbivá, soľ či konzervanty.