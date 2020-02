Lajčák by sa mohol stať splnomocnencom OSN pre Západnú Saharu, radšej by však uprednostnil Balkán

V domácej politike sa nevidí

Lajčák môže byť splnomocnencom OSN

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) by sa mohol stať novým splnomocnencom OSN pre Západnú Saharu. Na tento post ho navrhol generálny tajomník OSN António Guterres.Lajčák dnes na konferencii Zahraničná a európska politika 2016-2020 povedal, že o svojej ďalšej budúcnosti sa rozhodne v najbližších dvoch týždňoch.Sám minister sa však na dnešnej konferencii vyjadril, že by sa rád vrátil na Balkán, kde už v minulosti pôsobil.„Áno, ja som dal jasne najavo, že sa nevidím v domácej politike a chcem sa vrátiť k pôvodnému remeslu. Nikdy som sa neprestal cítiť diplomatom a Balkán je niečo, čo je doživotná záležitosť. Som v situácii, keď mám viacero ponúk a jedna z nich sa týka aj pozície v tomto regióne. Nebolo by fér to teraz povedať a v priebehu týždňa, dvoch oznámim svoje rozhodnutie,“ uviedol.V súvislosti s Lajčákom sa spomína aj funkcia splnomocnenca OSN pre Západnú Saharu, je uvoľnená od mája.O tom, že by ju mohol obsadiť slovenský minister zahraničných vecí Lajčák s odvolaním sa na diplomatické zdroje, informovala agentúra AFP. Nominácia by mohla byť potvrdená v najbližších týždňoch.