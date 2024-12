Nesúhlas s Ficovou návštevou Moskvy vyjadrilo približne tri tisíc protestujúcich, OZ Mier Ukrajine podáva podnet na Generálnu prokuratúru- FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Slovenský premiér sa s Putinom v Moskve stretol v nedeľu 22. decembra. Podľa Ficových vyjadrení s ruským prezidentom diskutovali o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu i dodávkach plynu. Podľa Ficových slov bolo toto stretnutie reakciou na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý odmieta pokračovanie prepravy ruského plynu v roku 2025 cez ukrajinské územie.

23.12.2024 (SITA.sk) - Občianske združenie Mier Ukrajine podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s cestou premiéra Smer-SD ) do Ruska a jeho stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . Prokuratúru žiada o preskúmanie konania predsedu vlády SR."Nadobudli sme podozrenie, že by konaním Roberta Fica mohli byť naplnené obligatórne znaky skutkovej podstaty trestného činu sabotáže, prípadne iného trestného činu, ktorého skutková podstata je uvedená v osobitnej časti Trestného zákona,” uvádza sa v podnete. Podľa občianskeho združenia Ficovo konanie podľa nich podkopáva dôveryhodnosť Slovenska ako suverénneho štátu, ničí jeho záväzky a vyraďuje ho spomedzi pomáhajúcich štátov."Robert Fico touto kolaboráciou stavia Slovensko do osamelej a oslabenej polohy a škodí tak všetkým jeho obyvateľom. Preto žiadame, aby generálny prokurátor Slovenskej republiky preskúmal dopady vedomého dlhodobého pôsobenia predsedu vlády a pokiaľ budú zabezpečené relevantné podklady, tak zároveň aj vyvodil trestnú zodpovednosť,” dopĺňa OZ Mier Ukrajine.Na protest proti konaniu premiéra sa v pondelok v Bratislave konalo pre Úradom vlády SR verejné zhromaždenie, ktoré OZ organizovalo. Nesúhlas s Ficovou návštevou Moskvy prišli vyjadriť približne tri tisícky protestujúcich."Fico zneužíva tému tranzitu plynu proti Ukrajine a Európe na kolaboráciu s ruským agresorom. Pritom Putin cez Fica posilňuje slabnúci ruský vplyv, propagandu a hybridnú vojnu proti Slovensku a jeho skutočným spojencom,” tvrdí Mier Ukrajine. OZ tiež vyjadrilo názor, ze Fico svojimi činmi a výrokmi dlhodobo prispieva k legitimizácii Putina, na ktorého bol Medzinárodným trestným súdom vydaný zatykač v súvislosti s ruskou agresiou v Ukrajine.