Predseda národniarov Danko kritizuje prezidenta za jeho vyjadrenie k Ficovej ceste do Moskvy

23.12.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko kritizuje prezidenta Petra Pellegriniho za jeho vyjadrenie k ceste premiéra Smer-SD ) do Moskvy. Pýtať si od predsedu vlády vysvetlenie toho, čo robil v Rusku, pripomína Dankovi nepochopenie či nevnímanie situácie, že dodávky plynu pre Slovensko sú ohrozené.„V prezidentskom paláci to nejako neregistrujete,“ skonštatoval šéf národniarov. Vyjadril sa tiež, že sa mu nepáčilo, ako Ficovi odkazovali, že sa nestretáva s odborármi, či už školskými, alebo zdravotníckymi, čo je podľa Danka problematikou ich politickej strany (rezorty školstva a zdravotníctva vedú nominanti strany Hlas-SD , ktorej predsedom bol pred svojím zvolením za prezidenta Pellegrini - pozn. SITA).„No a dnes sa zase vám nepáči v prezidentskom paláci, že Robert Fico išiel do Moskvy,“ poznamenal Danko. Predseda SNS sa ďalej vyjadril, že nevie, čo je väčší „prúser“ ako to, že by Slovensko od začiatku nového roka nemalo plyn či v budúcnosti jadrové palivo.„Ja plne podporujem návštevu Roberta Fica v Moskve,“ akcentoval Danko. Dodal, že sa teší i na svoju pracovnú návštevu do Ruska, kde chce na pôde ruskej štátnej dumy ubezpečiť poslancov, že „sú tu aj ľudia, ktorí vidia aj problémy, ktoré sú na Ukrajine alebo vo svete, iným pohľadom ako niektorí slniečkári“.Mrzí ho spochybňovanie Ficovej cesty, priamy kontakt s ruským prezidentom Vladimirom Putinom považuje za dôležitý pre to, aby slovensko malo odpovede do budúcna v súvislosti s jeho energetickou bezpečnosťou. V úvode videa na sociálnej sieti Danko vyzval prezidenta Pellegriniho, aby nesklamal národ.„Mňa si už oklamal s plnou mocou, kedy poveril Petra Žigu, no prosím, nesklam tento národ,“ vraví predseda SNS (pravdepodobne ide o narážku na to, že po svojom zvolení za prezidenta Pellegrini, ktorý bol dovtedy predsedom parlamentu, poveril vedením NR SR Petra Žigu z Hlasu, hoci Andrej Danko dlhodobo prejavuje záujem o vedenie NR SR aj o post jej predsedu - pozn. SITA). Danko doplnil, že verí, že v budúcom roku nájdu lepší dialóg medzi tromi koaličnými stranami - Smerom, Hlasom a SNS.„Ale že sa súčasne zbavíme aj takejto dvojtvárky,“ podotkol. Podobné slová ako vyjadrenie Pellegriniho podľa Danka zneužívajú ľudia ako Samuel Migaľ (jeden z poslancov Hlasu, ktorí v uplynulých týždňoch nepodporili viacero vládnych návrhov).Tí podľa šéfa SNS oslabujú ich vládu. Danko vyjadril názor, že sú v boji s opozíciou a liberálmi, a ak podobné hlasy budú do budúcna oslabovať vládu, mohla by prísť vláda Progresívneho Slovenska „Urobme všetko pre to, aby sme sa vyhli takýmto vyjadreniam, aby sme mali jasno v zahranično-politickej orientácii na všetky svetové strany,“ zdôraznil Danko. Vyjadrenie uzavrel tým, že ho osobitne mrzí dvojtvárnosť, ktorá „čím ďalej, tým viac, zaznieva z prezidentského paláca“.Pellegrini očakáva od Fica bližšie informácie o výsledkoch jeho rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Hlava štátu takto reagovala na nedeľňajšie stretnutie slovenského premiéra s Putinom v Moskve. Podľa Ficových vyjadrení s ruským prezidentom diskutovali o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia konfliktu i dodávkach plynu.Podľa Ficových slov bolo toto stretnutie reakciou na vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý odmieta pokračovanie prepravy ruského plynu v roku 2025 cez ukrajinské územie. Slovenský prezident tiež zdôraznil, že verí, že Ficova návšteva Moskvy nebola iba politickým samoúčelným krokom, ktorý by mohol uškodiť SR v očiach spojencov v EÚ a v Severoatlantickej aliancii NATO.Slovenská hlava štátu tiež pripomenula deklaráciu, ktorú spoločne s premiérom a povereným predsedom parlamentu Petrom Žigom (Hlas-SD) ako traja najvyšší ústavní činitelia podpísali na jeseň tohto roka, a v ktorej sa okrem iného zaviazali podporovať nespochybniteľné členstvo Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Pellegrini dodal, že verí, že táto deklarácia platí, a že ju všetci traja signatári budú presadzovať slovami aj skutkami.