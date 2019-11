Netanjahu chce zabrániť vzniku menšinovej vlády

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 16. novembra (TASR) - Predseda vlády Benjamin Netanjahu vyhlásil, že centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) sa pokúša vytvoriť menšinovú vládu opierajúcu sa o politické strany zastupujúce arabské obyvateľstvo. Informoval o tom v sobotu denník The Times of Israel.Netanjahu tento svoj názor prezentoval v sérii konferenčných hovorov, ktoré v sobotu absolvoval s ministrami a poslancami izraelského parlamentu za svoju stranu Jednota (Likud).Premiér v hovore vyzval svojich straníckych kolegov, aby pomohli organizovať masovú opozíciu verejnosti proti vzniku menšinovej vlády s podporou arabských strán.Denník poznamenal, že Netanjahu s podobnými špekuláciami prichádzal aj v minulosti, pričom však nikdy neuviedol ich zdroj.Netanjahu dodal, že tretie parlamentné voľby v priebehu jedného roka by pre Izrael boliSúčasne však vyhlásil, žePodľa neho by takáto vláda bolaPodľa spravodajského webu Ynetnew Netanjahu dodal:Líder Modrej a bielej Benny Ganc sa v sobotu večer stretne s prezidentom Reuvenom Rivlinom, aby ho informoval o stave konzultácií o vytvorní vlády, uviedol denník The Times of Israel.Ganc, ktorý má na zostavenie vlády posledné štyri dni, viní Netanjahua z úmyselného marenia rozhovorov o možnej koalícii.Po parlamentných voľbách zo zo 17. septembra nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Netanjahuova Jednota (Likud), ani Gancova víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Prezident Rivlin najprv zostavením vlády poveril úradujúceho premiéra Netanjahua. Keďže Netanjahu nebol úspešný, Rivlin zveril zostavenie vlády Gancovi.