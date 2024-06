Netanjahu: Intenzívna fáza vojny proti Hamasu je u konca, operácia v Gaze však bude pokračovať

Nie je to koniec operácie v Gaze

Čiastočná dohoda

24.6.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že „intenzívna fáza“ vojny proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy je u konca a ozbrojené sily sa sústredia na severnú hranicu Izraela s Libanonom, kde sa v ostatných týždňoch zintenzívnili boje s militantnou organizáciou Hizballáh Neznamená to však koniec operácie v Gaze, lebo tá bude podľa Netanjahua pokračovať, až kým nezlikvidujú Hamas. Predseda izraelskej vlády to povedal v rozhovore pre televíziu Kanál 14. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Neznamená to, že vojna sa skončí, ale vojna v jej súčasnej fáze sa skončí v Rafahu. Toto je pravda,“ povedal Netanjahu.V Rafahu, meste na hranici Pásma Gazy a Egypta, v máji izraelská armáda začala pozemnú a vzdušnú operáciu. Predtým tam našlo útočisko viac ako milión Palestínčanov, no státisíce odtiaľ znova ušli. Miestny hraničný priechod je kľúčový pre dodávky humanitárnej pomoci, ale je od mája zatvorený. Izrael pre operáciu v Rafahu čelí vysokému medzinárodnému tlaku.Netanjahu sa v rozhovore tiež vyjadril, že je pripravený uzavrieť s Hamasom „čiastočnú dohodu“ o návrate niektorých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Zároveň zdôraznil, že vojna bude naďalej pokračovať aj po prímerí „na dosiahnutie cieľa eliminovať“ Hamas. „Nie som pripravený sa toho vzdať," vyjadril sa izraelský premiér.Hamas v reakcii na Netanjahuove vyjadrenia uviedol, že slová, ktoré použil Netanjahu, ukazujú, že hľadá len čiastočnú dohodu a nie koniec vojny v Gaze.Netanjahuove pozície sú „jasným potvrdením jeho odmietnutia nedávnej rezolúcie Bezpečnostnej rady a návrhov amerického prezidenta Joea Bidena ,“ uviedol Hamas vo vyhlásení. Militantné hnutie trvá na tom, že akákoľvek dohoda musí zahŕňať „jasné potvrdenie trvalého prímeria a úplné stiahnutie sa z Pásma Gazy“.