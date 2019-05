Netanjahu: Irán nesmie získať jadrovú zbraň

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 8. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že nedovolí Iránu, aby nadobudol jadrové zbrane. Urobil tak po tom, čo Teherán oznámil, že čiastočne odstúpi od jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 uzavrel so šiestimi svetovými mocnosťami. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Netanjahu na pietnom zhromaždení pri príležitosti Dňa pamiatky padlých a obetí terorizmu, ktoré sa každoročne koná na izraelskom národnom cintoríne na Herzlovej hore v Jeruzaleme.dodal izraelský premiér.Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v stredu vyhlásila, že Irán už nebude rešpektovať obmedzenia týkajúce sa obohacovania uránu a zásob ťažkej vody, s ktorými súhlasil v dohode dosiahnutej v roku 2015 so svetovými mocnosťami.Rada ďalej uviedla, že dané opatrenie je nevyhnutné pre zabezpečenie práv krajiny a navrátenie rovnováhy po tom, ako presne pred rokom, 8. mája 2018, odstúpili od jadrovej dohody Spojené štáty.Zvyšné strany dohody - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko - majú podľa iránskych predstaviteľov 60 dní na implementovanie svojich záväzkov, konkrétne v oblastiach bankovníctva a ropy.Jadrovou dohodou z roku 2015 sa iránsky jadrový program dostal pod medzinárodný dozor a prísne dlhodobé reštrikcie. Zámerom dohody bolo predísť tomu, aby islamská republika používala urán alebo plutónium na vývoj nukleárnych zbraní. Na základe jadrovej dohody, došlo zároveň k uvoľneniu ekonomických sankcií.Americký prezident Donald Trump však od uvedenej dohody odstúpil a obnovil niektoré sankcie voči Iránu so zámerom znížiť iránsky ropný export na nulu.