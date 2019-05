Premiér: Dnešok nie je len oslavou víťazstva nad fašizmom, zomknime sa

Na snímke v popredí predseda vlády SR Peter Pellegrini, v druhej rade zľava Minister hospodárstva Peter Žiga, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, v pozadí v strede veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexey Fedotov počas pietneho aktu kladenia vencov k pamätníku pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny na Slavíne v Bratislave 8. mája 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 8. mája (TASR) – Je pre nás výzvou, aby sme dnešný deň nielen oslavovali víťazstvo nad fašizmom, ale aby sme sa zomkli a spoločne bojovali ďalší boj. Nemali by sme zopakovať chyby, keď si politici a slušní ľudia nevšímali to, čo sa deje v spoločnosti, a vyvrcholilo to ". Vyhlásil to v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.skonštatoval Pellegrini. Podľa neho by nemali rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko a Európa.Premiéra teší, že Slovensko a Európa žijú už 74 rokov v mieri. Upozornil však zároveň na to, že v súčasnosti stojíme pred ďalším, rovnako dôležitým súbojom." povedal Pellegrini. Za veľmi vážne považuje, ak sa "ľúbivými" rečami chcú pomaly dostať do priazne mladej generácie.Na pietnej spomienke na Slavíne sa spolu s premiérom zúčastnili aj viacerí členovia vládneho kabinetu. Položením venca na Slavíne si pamiatku padlých pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny uctil aj prezident SR Andrej Kiska.