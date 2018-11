Netanjahu odmieta predčasné voľby

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že vypísať predčasné voľby v krajine by v súčasnej bezpečnostnej situácii bolo nezodpovedné. Dodal, že preberá funkciu ministra obrany a bude sa snažiť presvedčiť zostávajúcich koaličných partnerov, aby zostali súčasťou ním vedeného vládneho kabinetu.Netanjahu to uviedol v televíznom príhovore k národu, ktorý v nedeľu odvysielala izraelská televízia. Vystúpením z koaličnej vlády pohrozila nedávno krajne pravicová strana Židovský domov (ha-Bajit ha-Jehudi), ktorá žiadala, aby sa šéfom rezortu obrany stal Naftali Benet - doterajší minister školstva.Funkcia ministra obrany sa uvoľnila odchodom zástancu tvrdšej politickej línie Avigdora Liebermana. Ten odstúpil v stredu na protest proti prímeriu dosiahnutému tento týždeň s palestínskymi militantmi z pásma Gazy.Lieberman totiž požadoval tvrdšiu reakciu na raketovú paľbu na Izrael zo začiatku tohto týždňa, ktorá bola doposiaľ najintenzívnejšou od 50-dňovej vojny spred štyroch rokov. Vládu s Liebermanových odchodom súčasne opustila aj jeho strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu).Po Liebermanovej demisii zostala Netanjahuovej koalícii v parlamente len väčšina jediného hlasu. Zostávajúci partneri v tejto situácii začali žiadať predčasné voľby.Netanjahu vo svojom nedeľnom príhovore zopakoval, že v súčasnej situácii nie je vhodný čas na voľby, a uviedol, že sa chce v prvom rade venovať zaisteniu bezpečnosti pre obyvateľov svojej krajiny.Agentúra AP uviedla. že strana Židovský domov avizovala na pondelok tlačovú konferenciu. Ak by táto strana vystúpila z koalície, Netanjahu by v parlamente stratil väčšinu.