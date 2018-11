Trump dal Kalifornii za príklad Fínsko, vyslúžil si posmech

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 18. novembra (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö nevie, odkiaľ prezident USA Donald Trump získal informáciu, že súčasťou starostlivosti o lesy vo Fínsku je aj vyhrabávanie suchých porastov a čistenie lesných pozemkov.Trump v sobotu, keď v americkom štáte Kalifornia navštívil mesto Paradise - jedno z miest zničených lesnými požiarmi -, pred novinármi vyhlásil, že takéto požiare by vo Fínsku nemohli nastať, lebo tam lesníci. Poradil preto aj Kalifornčanom, abyzdôraznil Trump a odporučil brať si príklad z iných štátov.Fínsky prezident v rozhovore zverejnenom v nedeľu v novinách Ilta-Sanomat uviedol, že 11. novembra krátko hovoril s Trumpom o lesnom hospodárstve, keď boli obaja v Paríži na podujatiach spojených so stým výročím podpísania prímerie, ktoré viedlo k ukončeniu prvej svetovej vojny.Niinistö povedal, že ich rozhovor v Paríži sa sústredil na požiare v Kalifornii a na systém, ktorý Fínsko používa na monitorovanie lesov. V rozhovore si spomenul, že Trumpovi povedal, že FínskoNiinistö si nedokázal spomenúť, že by bol hovoril o vyhrabávaní suchých porastov a lístia či ihličia, ktoré pritom Trump označil za kľúčový nástroj prevencie lesných požiarov vo Fínsku, kde vďaka tomuto prístupuVýrok amerického prezidenta vyvolal záujem u internetových diskutérov vo Fínsku, ktoré sa o svoje lesy stará veľmi dôsledne, pričom využíva aj najnovšie vedecké poznatky, má dobrý systém kontroly lesných porastov a prepracované modely zásahu v prípade požiaru v nich. Odborníci upozornili aj na nezanedbateľný fakt, že Kalifornia má odlišnú klímu ako Fínsko.Časť internetových diskutérov využila Trumpov výrok o Fínsku, aby sa zabavila na jeho účet. Zverejnili napríklad hashtag #RakeAmericaGreatAgain, čo je ponáška na Trumpov slogan z predvolebnej kampane, pričom je však sloveso "make" nahradené slovesom "rake", čo znamená "hrabať". Iní zasa prišli s tým, že Trump vypustil "fake news", ktorá je vlastne #RakeNews.Agentúra AP uviedla, že lesy pokrývajú viac ako 70 percent územia Fínska, ktorá má rozlohu 338 000 kilometrov štvorcových. V tejto severskej krajine s 5,5 miliónmi obyvateľov sídlia niektorí z najväčších svetových výrobcov papiera a celulózy.