Netanjahu ponúkol Gancovi rokovanie o spoločnej vláde

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval svojho hlavného politického súpera Bennyho Ganca, aby sa stretli a vytvorili spoločnú vládu. Informovala o tom agentúra AFP.Svoj návrh Netanjahu zdôvodnil tým, že výsledky utorkových parlamentných volieb ukázali, že žiadna z politických strán nedokáže vytvoriť väčšinovú koalíciu.Netanjahu pritom vo svojom videu priznal, že by dal prednosť vytvoreniu pravicovej koalície, ale výsledky volieb ukázali, že to nie je možné. Podľa denníka Haarec potom Netanjahu navrhol, aby sa s gancom eštestretli.zdôraznil.Zo sčítania 95 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že blok pravicový a ortodoxných strán by mal v parlamente mať 55 poslancov, zatiaľ čo centristický blok so zástupcami arabských strán 56 poslancov. Nacionalistická strana Izrael, náš domov by mala mať deväť poslancov, informoval portál Ynetnews.Ešte v stredu na stretnutí členov frakcie Likud, ktoré sa konalo v Jeruzaleme, pritom Netanjahu vyhlásil, že je proti akejkoľvek vláde, ktorá saVyhlásil tiež, že vynaložíuviedol Netanjahu.Denník The Times of Israel súčasne poznamenal, že Netanjahu odmietol reagovať na pripomienku jedného z novinárov, že táto koalícia po voľbách nemá parlamentnú väčšinu v podobe 61 poslancov.Jasné víťazstvo vo voľbách nemôže oznámiť ani hlavný súper strany Likud - centristický blok Modrá a biela na čele s bývalým veliteľom hlavného štábu izraelskej armády Bennym Gancom, ku ktorému by sa podľa špekulácií médií mohla prípadne pridať Jednotná arabská kandidátka Ta'al.Vedenie Likudu sa v stredu stretlo s lídrami pravicových a náboženských strán a rozhodli sa vytvoriť spoločný rokovací tím pre koaličné rozhovory a zaviazali sa, že budú postupovať ako. Cieľom tejto aliancie je zabrániť vzniku koalície strany Likud, bloku Modrá a biela a nacionalistickej strany Izrael, náš domov, ktorú presadzuje jej líder Avigdor Lieberman s tým, že by ju viedol Ganc.Liebermanova strana získala zrejme osem mandátov, takže v rokovaniach o vytvorení koalície by mohla byťPolitická situácia v Izraeli je taká nepredvídateľná a komplikovaná, že sa Netanjahu rozhodol zrušiť svoju cestu na Valného zhromaždenie OSN v New Yorku.