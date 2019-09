Začal sa zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom RIS-u

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) - Od 15. septembra môžu školy zadávať do Rezortného informačného systému (RIS) štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch. Zber elektronickou formou sa realizuje druhý rok. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR s tým, že pre školy táto forma zberu údajov prináša zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie.Zber údajov sa realizuje do 30. septembra. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom RIS bude slúžiť ako referenčný register.uviedol rezort školstva. Aj v tomto roku majú školy a zriaďovatelia k dispozícii inštruktážne videá, ktoré im pomôžu správne zadať požadované údaje do systému. Zverejnené sú na Youtube kanáli rezortu školstva.