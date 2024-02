Netanjahu predložil kabinetu plán pre Pásmo Gazy po vojne, viacerým sa však nebude páčiť

Vytvoriť chcú nárazníkovú zónu

Plán zrejme vyvolá námietky USA

23.2.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predložil jeho kabinetu plán pre Pásmo Gazy po vojne s militantným hnutím Hamas Plán ráta s tým, že Izrael bude udržiavať kontrolu nad demilitarizovaným Pásmom Gazy a bude zohrávať rolu v jeho civilných záležitostiach. Je to po prvý raz, čo Netanjhu predstavil formálnu víziu pre palestínsku enklávu po vojne.V pláne, ktorý zverejnil jeho úrad, Netanjahu opakuje, že Izrael je rozhodnutý zničiť Hamas. Vyzýva na slobodu konania izraelskej armády naprieč Pásmom Gazy, aby zmarila akúkoľvek bezpečnostnú hrozbu, a tvrdí, že Izrael v oblasti vytvorí nárazníkovú zónu.Plán tiež predpokladá, že Gazu budú riadiť miestni úradníci, ktorí podľa neho „nebudú stotožnení s krajinami alebo subjektmi, ktoré podporujú terorizmus, a nebudú od nich dostávať platby“. Nie je jasné, či by niektorí Palestínčania súhlasili s obsadením takýchto úloh.Netanjahuovo trvanie na neobmedzenej úlohe Izraela pri riadení Pásma Gazy je v rozpore s kľúčovými návrhmi USA na obnovenú palestínsku autonómnu vládu, ktorá by nakoniec spravovala Gazu aj Izraelom okupovaný Západný breh Jordánu ako predstupeň štátnosti. Je pravdepodobné, že plán vyvolá námietky z USA.Palestínska samospráva Netanjahuov plán odmietla. Palestínsky prezident Mahmúd Abbás podľa spravodajského portálu Sky News povedal, že žiadne izraelské plány na zmenu geografickej a demografickej reality v Gaze nebudú fungovať.Ministerstvo zahraničných vecí Palestínskej samosprávy vo vyhlásení na platforme X uviedlo, že plán izraelského premiéra „slúži jeho záujmu na predĺžení vojny, aby zostal pri moci“, a dodalo, že návrh bráni americkému a medzinárodnému úsiliu o vytvorenie palestínskeho štátu.