Fico sa podľa KDH zahráva s povesťou Slovenska, ak chce obísť Čaputovú pri vymenovaní šéfa SIS

23.2.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH ) odmieta účelové konanie vládnej koalície v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS), v ktorom sa snaží nájsť vedľajšie cestičky, ako dostať Pavla Gašpara na post riaditeľa SIS. Uviedlo to hnutie vo svojom stanovisku.Kresťanskí demokrati poukazujú na to, že taká dôležitá inštitúcia ako SIS má už teraz pokrivenú reputáciu na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa nich zahráva s demokratickými princípmi a vracia Slovensko späť do čias mečiarizmu.„V KDH si nemyslíme, že obchádzanie pravidiel a hľadanie skratiek pre vymenovanie Pavla Gašpara pomáha SIS. Táto inštitúcia má mať riadne vedenie, ktoré menuje pani prezidentka. Je to jej kompetencia a hľadaním si nových cestičiek premiér Fico už vopred spochybňuje jej reputáciu na medzinárodnej úrovni,“ uviedol predseda KDH a poslanec parlamentu František Majerský. Kresťanskí demokrati od začiatku pochybujú o vhodnosti nominácie Pavla Gašpara za šéfa SIS. Z jeho životopisu hnutie nevie identifikovať, či má vôbec nejaké skúsenosti so spravodajskými službami a pochybuje, že bude akceptovaný medzinárodnou spravodajskou komunitou.„SIS potrebuje dôveryhodné a profesionálne vedenie, ktoré bude mať integritu a autoritu tak v rámci domácich bezpečnostných zložiek, ako aj v zahraničí, preto je nevyhnutné, aby nebola žiadna pochybnosť o dodržaní pravidiel pri vymenovaní riaditeľa služby a jeho kompetenciách,“ poukázal expert KDH na spravodlivosť a vnútro Viliam Karas.