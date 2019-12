Netanjahu sa vzdá všetkých ministerských funkcií okrem postu premiéra

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 12. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý je obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch, sa do 1. januára 2020 vzdá všetkých svojich ministerských funkcií, premiérom však zostane aj naďalej. Informovali o tom vo štvrtok jeho právni zástupcovia, píše agentúra AFP.Žiadosť o to, aby Netanjahu odstúpil z postov ministra práce, ministra zdravotníctva, ministra pre diaspory a námestníka ministra poľnohospodárstva podalo na najvyšší izraelský súd Hnutie za kvalitnú vládu v Izraeli (MQG). Toto hnutie uviedlo, že Netanjahuov úmysel vzdať sa ministerských funkcií nestačí a to, že bude naďalej premiérom, označilo za "hroznú hanbu pre Izrael".Ministri, ktorí čelia obvineniam zo spáchania trestných činov musia na základe izraelských zákonov rezignovať. Takéto pravidlá sa však nevzťahujú na funkciu predsedu vlády. Netanjahu obvinenia voči svojej osobe odmieta a prokuratúru a médiá obviňuje z politicky motivovaného honu na čarodejnice.Netanjahuovi právni zástupcovia vo štvrtok uviedli, že ministerské funkcie nebude zastávať od 1. januára 2020. Do tohto termínu podľa informácií ministerstva spravodlivosti vymenuje nových ministrov. "," dodali advokáti Avi Halevy a Michael Rabello.Oznámenie o tom, že Netanjahu sa vzdá svojich štátnických funkcií s výnimkou postu premiéra, prišlo v rovnaký deň, ako parlament schválil zákon o vlastnom rozpustení a stanovil termín už tretích parlamentných volieb za tento rok. Tie sa uskutočnia 2. marca.Dôvodom konania nových parlamentných volieb v Izraeli je to, že po voľbách zo 17. septembra sa nepodarilo vytvoriť vládnu koalíciu ani pravicovému premiérovi Netanjahuovi, ani jeho centristickému súperovi Bennymu Gancovi. Rovnaká situácia bola aj po voľbách z 9. apríla.