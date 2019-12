Pri online nákupoch je podľa odborníkov na mieste opatrnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Nakupovanie v e-shopoch okrem pohodlia prináša pre zákazníkov aj značné bezpečnostné riziká. Podľa Eurostatu nakupovalo v roku 2018 cez internet až 70 % Slovákov." upozornil manažér oddelenia IT bezpečnosti spoločnosti Alison Slovakia Ondrej Kováč.Podľa neho je vhodné skontrolovať, či webová stránka obsahuje aj zámok (platný SSL certifikát). Ak zámok záujemca nenájde, mal by stránku zavrieť a tovar kúpiť v inom e-shope. V neposlednom rade treba byť obozretný pri zadávaní domény, respektíve presmerovaniach z iných stránok, či je to naozaj na stránke požadovaného internetového obchodu alebo iba na podobnej stránke, čo je častý trik podvodníkov.radí odborník.Podľa prieskumu spoločnosti Proofpoint zažilo v roku 2018 phishingové útoky až 83 % respondentov z celého sveta, čo je 76-percentný nárast oproti roku 2017. Najväčším cieľom bol pritom sektor online platieb.upozornil Kováč.Pri phishingu rovnako platí pravidlo bezpečnosti, teda chrániť kartu a nezdieľať údaje o karte a PIN kód s inou osobou. Ani banka tieto informácie žiadnym spôsobom a nikdy nepožaduje. Na akékoľvek takéto výzvy by sa nemalo reagovať.