Netanjahu: Streľba v Halle svedčí o narastajúcom antisemizme

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv/Halle/Berlín 9. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil stredajšiu streľbu pred synagógou v nemeckom meste Halle a jeho okolí, ktorá si vyžiadala dve obete, a označil ju za symptomatický prejav narastajúceho antisemitizmu v Európe. Informovala o tom agentúra AFP.napísal Netanjahu na Twitteri a vyzval predstaviteľov Nemecka, aby proti fenoménu antisemitizmu rázne konali.Izraelský prezident Reuven Rivlin vo svojom vyhlásení varoval, že antisemitizmusnapísal Rivlin na Twitteri.dodal.Motívom streľby 27-ročného Nemca Stephana Ballieta boli jeho antisemitské a krajne pravicové názory, ako vyhlásil nemecký minister vnútra Horst Seehofer. Balliet video z útoku zverejnil online na platforme Twitch.Podľa očitých svedkov sa mladý Nemec streľbou do dverí pokúšal dostať aj priamo do synagógy, v ktorej sa v tom čase nachádzalo 70 až 80 ľudí. Tým sa však podarilo zabarikádovať vo vnútri budovy a páchateľ následne ušiel a na neďaleký židovský cintorín hodil ručný granát alebo podomácky vyrobenú výbušninu.Medzi veriacimi v synagóge bolo aj desať Američanov, ako informoval veľvyslanec USA v Nemecku Richard Grenell, ktorého citovala agentúra AFP. Ako dodal, nijaký občan USA zranenia neutrpel.Ústredná rada Židov v Nemecku kritizovala podľa nej nedostatočné opatrenia polície v Halle počas sviatku Jom kipur.vyhlásil predseda ZdJ Josef Schuster.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po tragických udalostiach streľby v stredu večer stretla s členmi židovskej náboženskej obce v jednej z berlínskych synagóg.Približne stovka ľudí - niektorí so sviečkami či izraelskými vlajkami - sa zišla pred Brandenburskou bránou v metropole Nemecka, aby si uctila obete útoku. Približne 500 osôb prišlo aj na námestie v Halle, kde za zastreleného muža a ženu zapálili sviečky. Obete útoku si modlitbou pripomenul aj pápež František, informovala tlačová služba Vatikánu.