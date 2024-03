Netanjahu súhlasí s americkým prezidentom, Izrael musí zničiť Hamas

Bezpečný odchod civilistov

Viac ako 31-tisíc mŕtvych

11.3.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa podľa jeho slov zhodol s americkým prezidentom Joeom Bidenom na tom, že Izrael musí zničiť militantné hnutie Hamas Povedal to v rozhovore pre televíziu Fox s tým, že neexistuje, žiadna „stredná cesta“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Predseda izraelskej vlády tiež povedal, že Izrael by mal najskôr umožniť bezpečný odchod civilného obyvateľstva z mesta Rafah predtým, ako doň vojdú jeho sily. „S tým súhlasíme. To máme v úmysle urobiť,“ vyhlásil.Medzi Netanjahuom a Bidenom panujú nezhody, pričom americký prezident cez víkend v televízii MSNBC povedal, že izraelský premiér viac Izraelu škodí ako pomáha, keď neberie ohľad na „straty nevinných životov“ v Pásme Gazy.Biden varoval, že Netanjahu riskuje stratu podpory medzinárodného spoločenstva v súvislosti s rastúcimi civilnými obeťami v palestínskej enkláve, kde počet mŕtvych prekročil 31-tisíc.Po Bidenových vyjadreniach Netanjahu robil rozhovory s viacerými médiami a povedal, že bude pokračovať s ofenzívou v Rafahu. Mesto je útočiskom pre 1,5 milióna Palestínčanov, ktorí ušli pred bojmi v iných častiach územia.Izraelskí predstavitelia pritom nevylučujú ofenzívu voči Rafahu aj počas moslimského sviatku ramadán, ktorý sa začal v nedeľu a bude trvať štyri týždne.