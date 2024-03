Ruská vláda plánuje po prezidentských voľbách zdvihnúť dane s cieľom zvýšiť vojnové výdavky

11.3.2024 (SITA.sk) - Ruská vláda plánuje po prezidentských voľbách zvýšiť zdanenie občanov a firiem. Do štátneho rozpočtu Ruska by to mohlo priniesťročne na financovanie agresie proti Ukrajine.Uviedlo to nezávislé ruské internetové médium Važnyje istorii s odvolaním sa na nemenované zdroje, ktoré sú „oboznámené“ so situáciou v súvislosti s daňovou reformou. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravdaMoskva plánuje zvýšiť sadzbu dane pre fyzické osoby zarábajúce viac ako milión rubľov ročnea pre občanov zarábajúcich viac akoročne. Podľa ruských novinárov približneRusov alebo zhrubaľudí zarába viac ako milión rubľov ročne.