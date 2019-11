Netanjahu v prejave obhajoval likvidáciu palestínskeho veliteľa

Izraelský premiér Benjamin Netanyahu hovorí počas tlačovej konferencie 12. novembra 2019 v Tel Avive. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 12. novembra (TASR) - Izraelská armáda sa pripravuje na eskaláciu násilia po cielenom zabití poľného veliteľa radikálnej palestínskej skupiny Islamský džihád v palestínskom pásme Gazy. V televíznom príhovore to v utorok uviedol náčelník hlavného štábu izraelských ozbrojených síl Aviv Kochavi, informoval na svojom webe denník The Times of Israel.Zabitý veliteľ Bahá Abú al-Attá je podľa Kochaviho "muž, ktorý urobil všetko, čo sa dalo, aby sabotoval pokusy o urovnanie napätia s Hamasom, palestínskou militantnou organizáciou ovládajúcou pásmo Gazy.uviedol Kochavi s tým, že izraelské obranné sily sa pripravujú naDodal, že Bahá Abú al-Attá bol skutočným šéfom palestínskeho Islamského džihádu v pásme Gazy aPredseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu v televíznom príhovore k národu uviedol, že operácia, ktorej cieľom bola likvidácia vplyvného palestínskeho veliteľa, bola pred desiatimi dňami jednomyseľne schválená vládou.Netanjahu konštatoval, žezameraných na Izrael.vyhlásil s tým, že. Izrael podľa neho nemá záujem o eskaláciu,Izraelský premiér spresnil, že o operácii uskutočnenej v utorok vláda diskutovala niekoľko mesiacov, jej realizáciu odobrila pred desiatimi dňami, pričom armáde dala za úlohu vykonať ju v čase, ktorý považuje za najvhodnejší.Na zabitie svojho popredného veliteľa palestínski militanti od utorňajšieho rána odpovedajú odpaľovaním rakiet smerom na územie Izraela. Denník The Times of Israel informoval, že izraelská armáda pristúpila k odvetným útokom, ktoré boli oznámené po schôdzke izraelského bezpečnostného kabinetu. Terčom náletov sú ciele patriace palestínskemu Islamského džihádu.Až do vydania tohto rozkazu sa izraelská armáda zdržiavala masívnejšej reakcie na raketové útoky z pásma Gazy, odkiaľ boli vypálené desiatky rakiet a mínometných striel. Dopoludnia však Izrael pomocou dronu zaútočil na severe pásma Gazy na stanovište, odkiaľ Palestínčania odpaľovali rakety smerom na Izrael.