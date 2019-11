Právny výbor EP odporučil na vypočutie Bretona, Valeanovú a Várhelyiho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. novembra (TASR) - Právny výbor Európskeho parlamentu (EP) odobril v utorok vypočúvanie nominantov Francúzska, Maďarska a Rumunska na eurokomisárov pred príslušnými pracovnými výbormi europarlamentu.Členovia Výboru pre právne veci (JURI) počas mimoriadneho zasadnutia preskúmali, či Thierry Breton (Francúzsko), Oliver Várhelyi (Maďarsko) a Adina-Ioana Valeanová (Rumunsko) nie sú v konflikte záujmov. Takéto skutočnosti neboli zistené, čo potvrdil na Twitteri aj hovorca EP Jaume Duch.Trojica náhradníkov sa tak môže vo štvrtok (14.11.) dostaviť na tzv. híringy v príslušných výboroch EP. Pôvodní kandidáti Francúzska, Maďarska a Rumunska neuspeli počas októbrových verejných vypočúvaní.Breton, Várhely aj Valeanová musia počas híringov dokázať, že sú schopní vykonávať pracovnú agendu, ktorú im pridelila šéfka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Mali by tiež presvedčiť poslancov o svojej morálnej integrite a proeurópskych hodnotách.Prvý sa vo štvrtok doobeda na vypočúvanie dostaví Oliver Várhelyi, ktorý by mal riadiť politiku susedstva a rozšírenia. Vypočúvať ho budú členovia Výboru EP pre zahraničné veci (AFET).Vo štvrtok poobede budú v rovnakom čase vypočúvaní aj kandidáti Francúzska a Rumunska. Thierry Breton, ktorému bolo pridelené portfólio pre vnútorný trh, bude vypočutý vo Výbore EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Adina Valeanová, ktorá bude zodpovedať za rezort európskej dopravy, bude čeliť otázkam poslancov z Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN).Každé vypočutie trvá tri hodiny. Navrhnutí eurokomisári prednesú úvodné vyhlásenie v trvaní 15 minút, po ktorom bude nasledovať súbor 25 otázok poslancov Európskeho parlamentu.Poslanci EP počas októbrového vypočúvania zamietli prvých kandidátov na pozície európskych komisárov navrhnutých uvedenými troma krajinami - Sylvie Goulardovú za Francúzsko, Rovanu Plumbovú za Rumunsko a Lászlóa Trócsányiho za Maďarsko. Kandidáti ostatných členských štátov EÚ (s výnimkou Spojeného kráľovstva) boli vypočutí a v období od 30. septembra do 8. októbra.Konferencia predsedov výborov EP zhodnotí výsledok vypočutí už vo večerných hodinách 14. novembra a svoje závery zašle Konferencii predsedov, ktorá na svojom zasadnutí 21. novembra rozhodne, či je proces vypočúvaní eurokomisárov ukončený. Nominanti z ostaných 23 členských štátov boli vypočutí začiatkom októbra, šéfku budúcej eurokomisie vypočuli poslanci EP už začiatkom júla.Komisia ako celok musí byť potvrdená jednoduchou väčšinou hlasov počas plenárneho zasadnutia EP. Očakáva sa, že europoslanci budú o dôvere novej exekutíve EÚ hlasovať 27. novembra. V prípade ich kladného postoja sa môže Európska komisia pod vedením von der Leyenovej ujať plnenia svojich povinností od 1. decembra tohto roku.(spravodajca TASR Jaromír Novak)