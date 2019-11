Netanjahu viní Irán z klamstva, žiada zvýšiť tlak na iránsky režim

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Irán "naďalej klame" o svojom jadrovom programe, a vyzval Európu, aby sa pridala k USA a Izraelu v ich tlaku na Irán z dôvodu jeho obnovenia programu na obohacovanie uránu. Informovala o tom agentúra AFP.Netanjahuova výzva prišla v situácii, keď Irán v stredu začal napúšťať plynnú zlúčeninu uránu do odstrediviek v podzemnom jadrovom zariadení Fordú, čo predstavuje ďalší odklon od záväzkov v rámci dohody o obmedzení tamojšieho jadrového programu.Na základe dohody z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami má zariadenie Fordú slúžiť výhradne na výskumné účely, najnovším krokom sa však stáva opäť "aktívnym jadrovým pracoviskom". Netanjahu vo svojom vyhlásení pripomenul, že pred rokom v OSN zverejnil informáciu o tajnom iránskom jadrovom sklade v teheránskej štvrti Turkuz Ábád.Uviedol vtedy, že Irán tam skladuje technologické vybavenie pre svoj jadrový program. Podľa neho sa tam nachádza 300 ton materiálu súvisiaceho s iránskym jadrovým programom. Izraelský premiér zároveň vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby sklad bezodkladne skontrolovala.Vo štvrtok Netanjahu informoval, že správna rada Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok zverejnila svoje zistenia o činnostiach Iránu v tomto tajnom zariadení.uviedol Netanjahu.Pokračoval, žeapeloval izraelský premiér a žiadal ajPodľa denníka Times of Israel nemenovaný americký vládny úradník vo štvrtok uviedol, že testovanie agentúry OSN potvrdilo stopy uránu v sklade, o ktorom hovoril Netanjahu vlani počas prejavu na Valnom zhromaždení OSN.Irán vtedy Netanjahuove tvrdenia vysmial a uviedol, že jeho jadrová činnosť slúžil len na civilné účely.Diplomatické zdroje vo Viedni tvrdia, že MAAE na jar odobrala vzorky z lokality v teheránskej štvrti Turkuz Ábád. Následne žiadala vysvetlenie od iránskych úradov, ale časť ich odpovedí MAAE vyhodnotila ako nedostačujúce.Európsky diplomatický zdroj vo štvrtok uviedol, že na danom mieste bol detekovaný rádioaktívny materiál. Pripustil však, že tam mohol zostať od prepravy materiálu do iného doteraz utajovaného zariadenia južne od mesta Isfahán. Zdroj súčasne informoval, že príslušné úrady OSN sa snažia získať prístup k tomuto druhému miestu.