Autá v Taliansku musia mať zariadenie upozorňujúce na dieťa v sedačke

Rím 8. novembra (TASR) - Talianski motoristi musia vybaviť svoje auto výstražným zariadením, ktoré vodiča upozorní na prítomnosť dieťaťa vo vozidle. Cieľom tohto opatrenia, ktoré platí od štvrtka, je zabrániť úmrtiam detí v dôsledku prehriatia, keď na ne vodič auta zabudne.Ako uviedla agentúra AFP, Taliansko sa považuje za prvú krajinu v Európe, ktorá prijala takéto nariadenie.Ministerstvo dopravy, ktoré o novej povinnosti pre vodičov informovalo, vo štvrtok uviedlo, že pri nákupe každého výstražného zariadenia poskytne dotáciu vo výške 30 eur.Vodičovi, ktorý takéto poplašné zariadenie vo vozidle nebude mať, hrozí v Taliansku pokuta od 81 do 326 eur.Výstražný systém musí byť namontovaný na autosedačkách pre deti mladšie ako štyri roky a vodiča by mal upozorňovať na prítomnosť dieťaťa vibrujúcimi zvukovými a obrazovými signálmi, ktoré sú detekovateľné zvnútra a zvonka vozidla.Tieto zariadenia môžu byť tiež vybavené systémami na automatické odosielanie správ SMS alebo správ cez aplikáciu WhatsApp, či na aktivovanie telefónneho hovoru.Zákon bol v Taliansku prvýkrát predložený už vlani po tom, ako niekoľko detí zomrelo na prehriatie, keď zostali zabudnuté v prehriatych vozidlách.AFP pripomenula, že v Taliansku sa už päť či šesť rokov predávajú zariadenia upozorňujúce vodiča na zabudnuté dieťa vo vozidle, ktoré sa aktivujú kľúčom do zapaľovania.