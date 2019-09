Netanjahu začal napriek patovej situácii hľadať parlamentnú väčšinu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 26. septembra (TASR) - Úradujúci izraelský premiér Benjamin Netanjahu začal vo štvrtok hľadať možných partnerov na vytvorenie novej vládnej koalície. Vzhľadom na to, že líder víťaznej strany Modrá a biela Benny Ganc odmietol vytvorenie vlády jednoty s Netanjahuovou stranou Likud, pôjde o ťažkú úlohu, analyzuje AP.Úradujúci premiér má teraz šesť týždňov na to, aby sa pokúsil prekonať povolebnú patovú situáciu. Jeho šance na vytvorenie vlády sú však podľa AP pri súčasnej mocenskej konštelácii veľmi nízke.Ani po započítaní poslancov menších partnerských strán totiž ani Netanjahu, ani Ganc nedisponuje dostatočnou podporou na to, by mohol vytvoriť väčšinovú vládu.uviedol poslanec za stranu Likud Zeev Elkin vo vyjadrení adresovanom predstaviteľom strany Modrá a biela. V rozhovore pre izraelský armádny rozhlas Elkin zdôraznil, že "nie je iná možnosť" ako vytvorenie spoločnej vlády jednoty. Alternatívou sú podľa jeho slov už len ďalšie - v poradí tretie - parlamentné voľby.Po predčasných voľbách zo 17. septembra nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Netanjahuova Likud, ani Gancova víťazná Modrá a biela — nezískala dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády.Gancova strana si v 120-členom parlamente (Knesete) podľa konečných výsledkov zabezpečila 33 kresiel, zatiaľ čo stredopravicový Likud získal len 32. Netanjahua ale v novom parlamente podporilo 55 poslancov a Ganca len 54. Ani jeden z nich však stále nemá podporu väčšiny, čo je 61 poslancov.Izraelský prezident Reuven Rivlin už od volieb vyzýva Netanjahua i Ganca, aby sa dohodli na vláde jednoty.Ganc však v stredu oznámil, že ním vedená centristická aliancia strán nebude súhlasiť, aby bola vo vláde s Netanjahuom, voči ktorému je vedené vyšetrovanie vo viacerých kauzách.