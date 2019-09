Sme rodina: ÚRSO nerešpektuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Na archívnej snímke Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dlhoročne nerešpektuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Uviedol to na brífingu opozičného hnutia Sme rodina jej predseda Boris Kollár, za účasti členky pracovnej skupiny pre hospodárstvo, energetiku a priemysel Moniky Jankovičovej. Podľa Kollára ÚRSO nechráni zraniteľných odberateľov elektriny.priblížil Kollár s narážkou na rozhodnutie ÚRSO pre konkrétneho dodávateľa elektriny.Pripomenul, že do ceny elektrickej energie vstupuje veľa faktorov. Na to, ako aspoň udržať doterajšie ceny elektriny pre najzraniteľnejších odberateľov, by sa dali použiť peniaze , ktoré v súčasnosti idú na dotácie fosílnych palív.poznamenal.ÚRSO by si podľa Kollárových slov mal určite urobiť audit, či sa nepodvádza u jednotlivých žiadateľov o subvenciu na solárne elektrárne. "podčiarkol. V tejto oblasti je podľa predsedu Sme rodina strata asi 70 miliónov eur ročne.povedala Jankovičová.Štát podľa Kollára chce seniorov oslobodiť od poplatku za RTVS 2,32 eur mesačne od roku 2020, čo je chvályhodné, ale na druhej strane rozhodnutím štátneho orgánu ich zaťaží minimálne 20-percentným zvýšením cien za elektrickú energiuzdôraznil Kollár.dodal Kollár.