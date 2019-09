Netanjahu zrušil účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku

Na archívnej snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zrušil plánovanú účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku na budúci týždeň, a to v súvislosti s výsledkami utorkových parlamentných volieb vo svojej krajine.Tlačovej agentúre AFP to v stredu oznámili zdroje z Netanjahuovho úradu a ako dôvod uviedliPodľa nemenovaných predstaviteľov z volebnej komisie výsledky utorkových parlamentných volieb ukazujú, že Izrael sa ocitá v politickej neistote. Netanjahuova strana Likud totiž podľa neoficiálnych neúplných výsledkov zrejme získala rovnaký alebo dokonca menší počet kresiel v parlamente ako jej hlavný súper, centristický blok Modrá a biela bývalého veliteľa armády Bennyho Ganca.Premiér odvolal návštevu OSN len niekoľko hodín po tom, čo sa ukázalo, že Netanjuhuovi sa nepodarilo vo voľbách zvíťaziť a krajinu teda čakajú náročné rozhovory o vytvorení koalície.Zasadnutia VZ OSN pritom Netanjahu v drvivej väčšine prípadov nevynechá a toto podujatie využíva na presadzovanie izraelských záujmov na svetovej scéne, napísali agentúry DPA a AP.