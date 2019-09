Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiť

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Súdne poplatky pri všetkých individuálnych pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých sporoch by sa mohli zrušiť. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý má priniesť túto zmenu. Novú legislatívu predložili do parlamentu poslanci za Smer-SD Robert Fico a Juraj Blanár.Zámerom úpravy je podľa predkladateľov oslobodiť od platenia súdnych poplatkov nielen doteraz úzku špecifickú skupinu sporov, ale rozšíriť túto skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov.uviedol prednedávnom Blanár. Spresnil, že dôvodom na túto legislatívnu zmenu je aj fakt, že zaplatiť súdny poplatok v prípadoch, keď nemá zamestnanec niekoľko mesiacov vyplatenú mzdu, môže byť problematické.Legislatívne opatrenie nadväzuje podľa Blanára na zavedenú povinnosť informovať o výške mzdy v pracovných inzerátoch a zákaz žiadať od zamestnancov mlčanlivosť o ich mzde zmluvným spôsobom.Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere súdnou cestou domáhať svojich práv, ktoré boli porušené, bez ďalšej finančnej záťaže vo forme súdnych poplatkov.Novela zákona by v prípade schválenia mala byť účinná od 1. januára 2020.