Netanjahuova manželka je podľa polície podozrivá z poberania úplatkov

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 30. augusta (TASR) - Manželka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, Sara, je podozrivá z poberania úplatkov, a to v súvislosti s korupčnou kauzou okolo izraelského telekomunikačného gigantu Bezeq. Informoval o tom vo štvrtok denník Haarec a ďalšie izraelské médiá s odvolaním sa na slová policajného vyšetrovateľa.Na súde v Tel Avive označil Netanjahuovú za podozrivú policajný vyšetrovateľ Uri Kanar. Zároveň uviedol, že polícia disponuje svedectvom, z ktorého vyplýva, že manželia Netnajahuovci i majiteľ spoločnosti Bezeq si boli vedomí následkov svojho konania.Prípad sa sústreďuje okolo podozrenia, že dvaja bývalí Netanjahuovi dôverníci podporovali výhodné regulačné opatrenia pre spoločnosť Bezeq, za čo mal jej dcérsky spravodajský server Walla zverejňovať pozitívne ladené správy o premiérovi.Netanjahuovej právnici obvinenie popreli. Polícia sa k medializovaným správam o prípade pre agentúru AP nevyjadrila.Doposiaľ nie je celkom zrejmé, ako môže byť Netanjahuová, ktorá nezastáva nijakú verejnú funkciu, obvinená z korupcie. Polícia v minulosti v súvislosti s prípadom vypočúvala oboch manželov Netanjahuových, nebolo však známe, že by považovala niektorého z nich za priamo zapojeného do kauzy.