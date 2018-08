Wilders zrušil naplánovanú súťaž karikatúr proroka Mohameda

Na archívnej snímke z 5. marca 2017 je holandský pravicovo-populistický politik Geert Wilders. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 30. augusta (TASR) - Holandský vyšetrujúci sudca v Haagu ponechal predbežne na ďalších 14 dní za mrežami 26-ročného Pakistanca, ktorý adresoval pravicovému populistovi Geertovi Wildersovi likvidačné vyhrážky.Muž je dôvodne podozrivý z vyhrážania, prípravy hrdelného zločinu s teroristickým motívom a podnecovania nenávisti. V pondelok sa vo videu zverejnenom na jednej zo sociálnych sietí vyjadril, že spácha atentát na Wildersa v súvislosti s ním pripravovanou súťažou karikatúr proroka Mohameda, pripomenula tlačová agentúra DPA.V rovnakom čase sa na Twitteri objavilo aj oznámenie Geerta Wildersa, že predmetnú súťaž ruší so zdôvodnením, že nechce dopustiť straty na životoch nevinných ľudí, pretože radikálni moslimovia by sa mohli pomstiť nielen na jeho osobe, ale aj krajine tulipánov.Informovala o tom verejnoprávna holandská televízia NOS.Podľa skorších informácií spravodajského servera DutchNews.nl pakistanský denník Tribune informoval o tom, že tamojšie ministerstvo zahraničných vecí poverilo svojho veľvyslanca v Haagu, aby spolu s ambasádormi členských krajín Organizácie islamskej spolupráce (OIC) oslovili holandskú vládu a vzniesli protest proti zámeru lídra PVV usporiadať súťaž s rúhavými karikatúrami na adresu Mohameda. OIC združuje 57 krajín sveta, kde prevláda islam ako hlavné náboženstvo.Mohamed je zakladateľ islamu. Je autorom myšlienok, ktoré jeho žiaci a nasledovníci zostavili do podoby Koránu, posvätnej knihy moslimov.Holandský premiér Mark Rutte sa v piatok 24. augusta dištancoval od súťaže posmešných karikatúr islamského proroka Mohameda. Súčasne na pravidelnej tlačovej konferencii zdôraznil, že súťaž neiniciovala vláda a že podujatie je provokáciou poslanca a lídra Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa, ktorý nie je členom vládneho kabinetu.Podľa Rutteho slov je všeobecne známe, že Wilders rád testuje hranice slobody prejavu a keďže v Holandsku jestvuje široká sloboda vyjadrovania, môže súťaž organizovať.Holandský premiér objasnil, že nejde o akciu, ktorá sa koná z iniciatívy jeho vlády.