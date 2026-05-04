Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO
Vyskúšali si viacero možností bránenia a snahy zlepšiť postoj počas defenzívnej časti hry. Takisto, ako bez faulu odtlačiť súpera telom. Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion FC v ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Vyskúšali si viacero možností bránenia a snahy zlepšiť postoj počas defenzívnej časti hry. Takisto, ako bez faulu odtlačiť súpera telom.
Anglický futbalový klub Brighton & Hove Albion FC v aktuálnej sezóne Premier League inkasoval 42 gólov v 35 zápasoch. Z toho bolo až 13 zo štandardných situácií.
Preto sa tím rozhodol na netradičné školenie v zlepšení defenzívy. Najal bojovníka zmiešaných bojových umení Nemca Christiana Eckerlina.
Takmer tretina inkasovaných gólov bola teda zo situácií, ktoré vznikli mimo bežného diania na ihrisku. Tréning však zrejme nepadol na úrodnú pôdu.
Cez víkend odohral Brighton duel v Newcastli – štvrtého najproduktívnejšieho tímu čo sa týka gólov zo štandardných situácií. Bývalý klub Martina Dúbravku zvíťazil 3:1.
"Bolo to pred pár mesiacmi. Priviedli sme ho, pretože sme veľa hovorili o štandardných situáciách, blokovaní a nových trendoch v Premier League. Preto sme sa tomu tiež snažili prispôsobiť. Nechceme byť známy ako milý klub. V určitých momentoch musíte byť v osobných súbojoch dosť odolný," uviedol tréner Fabian Hurzeler.
"Existujú rôzne spôsoby, ako byť odolný, ako použiť blok, rôzne techniky na výhru v súbojoch jeden na jedného – najmä počas štandardných situácií," prezradil podľa webu bbc.com.
MMA bojovník takýto boj musí zvládnuť vždy a musí nájsť spôsob, ako zdolať súpera. "Snažíme sa získať nápady z iných športov a toto sme použili. Ak to zostane hráčovi v hlave, je to vždy pozitívna vec," priblížil nemecký kouč.
"Musíme nájsť spôsoby, ako byť ako klub inovatívny. Musíme nájsť spôsoby, aby nás lepšie celky ľahko nezdolali. Možno nie sme takí fyzickí, ale vždy existujú spôsoby, ako sa brániť a útočiť v súbojoch jeden na jedného pri štandardných situáciách, a preto sa snažíme používať aj techniky z MMA," doplnil 33-ročný Hurzeler.
Eckerlin svoje metódy vysvetľoval priamo hráčom, prítomný bol aj realizačný tím. Vyskúšali si viacero možností bránenia a snahy zlepšiť postoj počas defenzívnej časti hry. Takisto, ako bez faulu odtlačiť súpera telom.
Zdroj: SITA.sk - Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odolný v súbojoch
Viaceré metódy
Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot
Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot