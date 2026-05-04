|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot
Spomenuté podujatie napokon zrušili a konali sa spoločné modlitby za zosnulé športovkyne a pilota tímu Amarillo Pickleball Club. Americký športový klub
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Spomenuté podujatie napokon zrušili a konali sa spoločné modlitby za zosnulé športovkyne a pilota tímu Amarillo Pickleball Club.
Americký športový klub Amarillo Pickleball Club na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o smrti piatich členov tímu - hráčky Seren Wilsonovú, Brooke Skypalovú, Stacy Hedrickovú, Hayden Dillardovú aj pilota Glena Applinga.
"Prosím, myslite na ich vzácne rodiny a modlite sa za nich. Všetci piati zahynulo pri havárii súkromného lietadla neďaleko Austinu v Texase počas cesty na pickleballový turnaj," uviedol tím.
Verejnosť sa môže pridať k podpore poskytnutím jedla, financiami či logistickou pomocou pre rôzne rodiny spojené s týmto nešťastím.
Príčinou tragédie zrejme boli husté mraky, ktoré signalizovali búrku. Tá sa po zrútení lietadla neskôr aj skutočne začala.
Spomenuté podujatie napokon zrušili a konali sa spoločné modlitby za zosnulé športovkyne a pilota tímu Amarillo Pickleball Club.
Zdroj: SITA.sk - Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký športový klub Amarillo Pickleball Club na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o smrti piatich členov tímu - hráčky Seren Wilsonovú, Brooke Skypalovú, Stacy Hedrickovú, Hayden Dillardovú aj pilota Glena Applinga.
"Prosím, myslite na ich vzácne rodiny a modlite sa za nich. Všetci piati zahynulo pri havárii súkromného lietadla neďaleko Austinu v Texase počas cesty na pickleballový turnaj," uviedol tím.
Verejnosť sa môže pridať k podpore poskytnutím jedla, financiami či logistickou pomocou pre rôzne rodiny spojené s týmto nešťastím.
Príčinou tragédie zrejme boli husté mraky, ktoré signalizovali búrku. Tá sa po zrútení lietadla neskôr aj skutočne začala.
Spomenuté podujatie napokon zrušili a konali sa spoločné modlitby za zosnulé športovkyne a pilota tímu Amarillo Pickleball Club.
Zdroj: SITA.sk - Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO
Netradičná taktika na zlepšenie defenzívy. Klub z Premier League si najal MMA bojovníka – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu
Manchester United zdolal FC Liverpool a zaistil si Ligu majstrov pre ďalšiu sezónu