04. mája 2026

Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot


4.5.2026 (SITA.sk) - Spomenuté podujatie napokon zrušili a konali sa spoločné modlitby za zosnulé športovkyne a pilota tímu Amarillo Pickleball Club.


Americký športový klub Amarillo Pickleball Club na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o smrti piatich členov tímu - hráčky Seren Wilsonovú, Brooke Skypalovú, Stacy Hedrickovú, Hayden Dillardovú aj pilota Glena Applinga.

"Prosím, myslite na ich vzácne rodiny a modlite sa za nich. Všetci piati zahynulo pri havárii súkromného lietadla neďaleko Austinu v Texase počas cesty na pickleballový turnaj," uviedol tím.

Verejnosť sa môže pridať k podpore poskytnutím jedla, financiami či logistickou pomocou pre rôzne rodiny spojené s týmto nešťastím.

Príčinou tragédie zrejme boli husté mraky, ktoré signalizovali búrku. Tá sa po zrútení lietadla neskôr aj skutočne začala.

Zdroj: SITA.sk - Letecká tragédia pripravila o život štyri športovkyne, ktoré cestovali na turnaj. Neprežil ani pilot © SITA Všetky práva vyhradené.

