Netradičné pomôcky do prírody a na hory

To je overený základný balík. V rámci nasledujúcich odsekov vám poradíme menej tradičné, menej konvenčné pomôcky do prírody a na hory. Po prečítaní sami posúdite relevantnosť zmienených tipov a to, aké uplatnenie by našli v rámci vášho nasledujúceho výjazdu.

Využite možnosti smart hodiniek Implementácia elegancie a štýlu v rámci outdoor a športových hodiniek je príjemným prekvapením posledných rokov, ale to, čo zohráva skutočne podstatnú úlohu, a to, čo ich odlišuje od ostatných modelov, je ich funkcionalita. Funkcie vám pomôžu pri aktívnom životnom štýle či už ste milovníkom športu alebo preferujete tráviť voľný čas v prírode, alebo na horách. Inteligentné hodinky Garmin Instict zastupujú ultimátneho pomocníka pre pohyb v prírodnom prostredí. Odolné hodinky, ktoré prešli vojenským štandardom MIL-STD-810G, aby vydržali aj náročné podmienky, nárazy, extrémne vysoké a nízke teploty, vlhkosť (ponor až do 100 m). Ich štandardné vybavenie zahrňuje užitočné navigačné funkcie (namiesto mapy sa na displeji vykresľuje prejdená trasa), kompas, výškomer a mnoho ďalšieho, čo sa pri pobyte na horách môže hodiť. Niekedy ľudia volia výlet do prírody ako formu úniku pred realitou. Výlet, v rámci ktorého chcú doma zanechať povinnosti, úlohy, akékoľvek rušenie zo strany okolia. Práve všetko toto v dnešnej dobe zosobňujú smartphony a práve preto sú takéto inteligentné hodinky skvelým darčekom pre každého. Nočné videnie Druhým pomocníkom, je skôr pomyselná vychytávka, niečo, čo vyslovene nepotrebujete na bežný výlet do prírody, ale dokážete sa s tým zabaviť a zažiť pomerne zaujímavé situácie. Jedná sa o nočné videnie - nástroj, ktorý sa vám bude hodiť výlučne po zotmení. Nočné videnie je založené na procese, pri ktorom sa zbiera zostatkové svetlo, ktoré vám umožňuje sledovať okolie aj v tme. Vďaka tomu budete mať možnosť zostať na horách aj trochu dlhšie, vychutnať si západ slnka alebo poprípade jeho východ (ak si privstanete), pozorovať zvieratá, ktoré žijú výlučne v noci (netopiere, sovy či diviaky) a celkovo odhaliť tú tajomnú, nočnú atmosféru hory a lesa.