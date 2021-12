Na predvianočnú lyžovačku láka nový sneh, Chopok hlási 60 centimetrov

Na predvianočnú lyžovačku pozýva okolo 25 zimných areálov. Zimné športy sa sústreďujú skôr do vyšších polôh, hlavne do oblasti Tatier, kde sú momentálne najlepšie snehové podmienky. Pondelkové (20. 12.) veterné počasie prinieslo do vysokohorských lokalít aj nové centimetre prachového snehu.





Prevládajú tu zimné podmienky. Hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje v spodných hodnotách od 20 do 30 centimetrov, v horných hodnotách od 30 do 50 centimetrov, na Chopku do 60 centimetrov. Prevádzka je zatiaľ čiastočná, z celkového počtu je vo väčšine stredísk k dispozícii 30 až 40 percent svahov, prevádzkovatelia pracujú na príprave ďalších zjazdoviek, v závislosti od mínusových teplôt, ktoré majú najbližšie dva dni pretrvávať, čo je dobrá správa pre lyžiarov.Na Štedrý deň (24. 12.) budú v niektorých lokalitách skrátené prevádzkové hodiny, na druhej strane koncom týždňa začnú pribúdať do prevádzky ďalšie strediská. V nedeľu (26. 12.) predpokladáme prevádzku už v 50 strediskách. V sobotu, 25. decembra, ohlásila otvorenie sezóny Valčianska dolina, Kokava-línia, Vernár-Studničky, Dolný Smokovec - Pod lesom, do denného režimu prechádza Oravská Lesná, Králiky alebo Ski Zábava - Hruštín.Vo viacerých areáloch si návštevníci okrem cien skipasov, priplatia aj parkovací poplatok. Epidemiologický režim v strediskách – OP.

Nízke Tatry



Donovaly Záhradište 20-35 cm veľmi dobré



Jasná sever 30-60 cm veľmi dobré



Jasná juh 40-60 cm veľmi dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 30 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 5-30 cm dobré



Telgárt 30-50 cm veľmi dobré





Vysoké, Západné a Belianske Tatry



Tatranská Lomnica 40-50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 50 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-40 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 30-50 cm veľmi dobré



BachledkaSki and Sun 20-30 cm dobré





Veľká a Malá Fatra



Vrátna-Paseky 40-50 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 20-35 cm dobré





Orava



Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré





Stredné Slovensko



Krahule 40 cm veľmi dobré



Látky-Zerrenpach 30-35 cm dobré





Východné Slovensko



Jahodná 20-30 cm veľmi dobré



Levočská dolina 30 cm dobré